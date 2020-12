So soll es nicht laufen. Das traditionelle Treffen mit Nachbarn vor der Haustür muss dieses Mal ausfallen. (Thomas Frey/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Osterholzer Kreisbehörde hat ihr Feuerwerksverbot für Silvester und Neujahr angepasst. Das Böllern ist demnach auf belebten öffentlichen Plätzen, Wegen und Straßen nicht erlaubt. Auf privaten Grundstücken hingegen kann Silvesterfeuerwerk abgebrannt werden. Nach wie vor gilt aber ein bundesweites Verkaufsverbot für Feuerwerk.

Per Allgemeinverfügung untersagt ist das Anzünden und Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie II auf Marktplätzen und in Fußgängerzonen, auf öffentlichen und frei zugänglichen privaten Parkplätzen inklusive Supermarkt-Parkplätzen. Ebenso gilt das Verbot für Schul- und Vereinsgelände samt zugehöriger Sportanlagen. Auch auf Vorplätzen von Dorfgemeinschaftshäusern und Bahnhöfen sind Böller und Raketen nicht erlaubt. Selbst das sogenannte Mitführen von Knallern und Co. ist in den oben angeführten Bereichen verboten. Wer sich nicht daran hält, kann mit einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro belangt werden. Die Anordnung gilt vom Silvesterabend, 21 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen, 7 Uhr.

Zudem gelten für diese Zeit die bekannten Auflagen der Gemeinden, wie die Kreisverwaltung über ihre Sprecherin mitteilen lässt. Das betrifft das unzulässige Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Nähe von Kirchen, reetgedeckten Häusern und Krankenhäusern. Für die Gemeinde Worpswede wird ausdrücklich der Wasserberg auf dem Weyerberg sowie der Bereich an der Music Hall inklusive Parkplatz genannt.

Kein Kracher-Online-Verkauf

Auch der Online-Kauf von Pyrotechnik der Kategorie II ist nicht erlaubt, wie Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann auf Nachfrage erläutert. In diesem Zusammenhang verweist sie auf eine Mitteilung des Bundesinnenministers Horst Seehofer. „Untersagt ist das ,Überlassen‘ dieser Gegenstände, das heißt die tatsächliche Abgabe an Privatpersonen unabhängig vom Vertriebsweg oder Datum des Kaufvertrags“, so der Wortlaut in einer Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums. „Damit dürfen auch bereits zuvor zum Beispiel über den Online-Handel getätigte Bestellungen nicht mehr an den Endkunden ausgeliefert werden.“

Der Landkreis warnt dringend davor, Feuerwerkskörper und pyrotechnische Gegenstände aus dem Ausland zu bestellen oder Gegenstände aus den Vorjahren abzubrennen, teilt Lindemann mit. Produkte wie Wunderkerzen indes bleiben vom Verbot ausgenommen, da diese Art von Pyrotechnik der Kategorie I das ganze Jahr über legal abgebrannt werden kann.

Das Ziel aller Maßnahmen ist, Menschenansammlungen im öffentlichen und privaten Raum zu verhindern. Damit soll die Zunahme an Corona-Infektionen verlangsamt werden. Deshalb gelten die Kontaktbeschränkungen nach wie vor, wie Uwe Albers, Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, erläutert. Treffen sind sowohl im privaten Raum als auch auf dem eigenen Grundstück auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. „Bei den fünf Personen darf es sich um Personen aus zwei Haushalten oder um nahe Angehörige handeln“, so Albers. Eine Ausnahme von dieser Regelung habe nur an den Weihnachtsfeiertagen gegolten. Zum Jahreswechsel jedoch sei das anders: „An Silvester und Neujahr sind Ansammlungen verboten, selbst wenn der Mindestabstand eingehalten wird.“

Landrat Bernd Lütjen bittet die Bürger, sich an die Corona-Regelungen zu halten und sich bei den Silvesterfeierlichkeiten zurückzunehmen. Das traditionelle Zusammenkommen in der Nachbarschaft zu Mitternacht sollte nicht stattfinden. Ein Zuprosten auf Entfernung müsse in diesem Jahr ausreichen. Die Polizei kündigt speziell für die Silvesternacht an, verstärkt präsent zu sein. Festgestellte Verstöße gegen die geltende Rechtsverordnung würden geahndet. „In den vergangenen Monaten haben wir bei unseren Kontrollen festgestellt, dass sich der überwiegende Teil der Bürgerinnen und Bürger an die Regelungen hält und appellieren daher an die Bevölkerung, dies auch an den anstehenden Feiertagen zu tun“, betont Polizist Uwe Albers.

Klage war erfolgreich

Die Allgemeinverfügung war nötig geworden, weil eine Person aus Niedersachsen vor Weihnachten mit einem sogenannten Normenkontroll-Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg gegen den Feuerwerkpassus in der niedersächsischen Corona-Schutzverordnung erfolgreich war (wir berichteten). Der Kläger bezweifelte, dass das komplette Feuerwerksverbot eine notwendige Infektionsschutzmaßnahme darstellt. Auch dass sich das Verbot gegen alle Arten von Feuerwerkskörpern und alle Orte erstrecken sollte, sah er als unsinnig an.

Die nun getroffene Anordnung sei verhältnismäßig, ist man bei der Kreisbehörde überzeugt. „Es stehen keine gleich geeigneten und milderen Maßnahmen zur Verfügung“, heißt es zur Begründung. „Der Eingriff in das Grundrecht der betroffenen Personen auf allgemeine Handlungsfreiheit und das öffentliche Ziel des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung und der Verhinderung der Überlastung des Gesundheitssystems stehen nicht außer Verhältnis zueinander.“

Zur Sache

Regeln für Rotenburger

Vom Landkreis Rotenburg gibt es im Unterschied zum Kreis Osterholz keine Allgemeinverfügung zum Feuerwerk, auch nicht von der Samtgemeinde Tarmstedt. Demnach gilt die Landesverordnung, wonach am 31. Dezember und 1. Januar das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände auf belebten Straßen, Wegen und Plätzen untersagt ist. In Wilstedt unterliegen Teile des Dorfes ohnehin dem Böllerverbot – 200 Meter insbesondere um vier reetgedeckte Häuser, das Altenheim und ein Bereich an der Bahnhofstraße mit einem großen Viehstall. Rolf Struckmeyer von der Gemeinderatsfraktion Natürlich Wilstedt hatte begrüßt, dass das Land den Feuerwerksverkauf verboten hat und ein Verbot des Abbrennens von Silvesterfeuerwerk angeordnet wurde. Dass die Verordnung zum Verbot der Silvesterknallerei vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg aufgehoben wurde, „dafür haben wir kein Verständnis“, so Struckmeyer, der selbst in einem Reetdachhaus lebt.