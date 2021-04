Die Initiative "Digital für alle" hat den Digitaltag am 18. Juni ins Leben gerufen. (fr)

Worpswede. Die Worpsweder Grünen planen einen Filmbeitrag zum bundesweiten Digitaltag am 18. Juni. Das Forum Digitales des Ortsverbands, das sich mit Themen rund um vernetztes Leben, Lernen und Arbeiten beschäftigt, hat für diesen Tag eine Aktion geplant. Es will eine Reportage mit dem Titel „Distant Socializing statt Social Distancing – Ein Dorf bleibt verbunden“ produzieren, die zeigen soll, wie Worpsweder während der Corona-Pandemie miteinander in Kontakt bleiben.

Bürger, Vereine und andere Organisationen, die ihre Geschichte öffentlich teilen möchten, können sich beim Moderator des Forums, Marcus Beyer, unter marcus.beyer(at)gruene-worpswede.de melden. Der Film soll dann ab 18. Juni im Internet zu sehen sein. Die Initiative „Digital für alle“ hat den Digitaltag ins Leben gerufen. Er soll Digitalisierung mit zahlreichen Aktionen alltagsnah erlebbar machen. „Digital für alle“ ist eine Initiative von 27 Organisationen aus Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand. Ziel des Bündnisses ist es, digitale Teilhabe deutschlandweit zu fördern – mit einem Fokus auf die lokale Ebene. Weitere Infos unter www.digitaltag.eu.