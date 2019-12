Bescherung bei der Tafel in Lilienthal (von links): Hannah, Stella und Jana verteilten die von den Lilienthaler Gymnasiasten gepackten Weihnachtsgeschenke. (Fotos: Sabine von der Decken)

Lilienthal. Am Donnerstag stand der Stern der Aktion „Türchen öffne dich“ vor der Lilienthaler Tafel. Seinem Leuchten und dem damit verbundenen Bastelangebot folgten nicht nur viele Kinder, sondern auch ein Filmteam der Bundestafel Berlin. Über neun Tafeln und deren interkulturelle Arbeit in ganz Deutschland berichtet das Berliner Filmteam. Dazu gehört auch die Lilienthaler Tafel.

Es war das Seminar der Tafel-Akademie im September in Düsseldorf, das Gerda Urbrock veranlasste, in der Adventszeit wieder einmal ein „Türchen“ zu öffnen. Denn die Aussicht auf 1000 Euro, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit Mitteln des Bundesinnenministeriums an eine Veranstaltung zur interkulturellen Tafelarbeit koppelte, ließ die erste Vorsitzende der Tafel Lilienthal, Grasberg und Worpswede aktiv werden. „Der Knüppel liegt beim Hund“, sagte sie sich und organisierte im Rahmen des „Türchen öffne dich“ ein Bastelangebot für Lilienthaler Kinder. Mit dieser Aktion hatte sie die 1000 Euro im Sack, um 120 Lilienthaler, Grasberger und Worpsweder Kinder, die regelmäßig mit ihren Familien die Tafel besuchen, zu Weihnachten beschenken zu können.

Ein Weiteres tat die größere Privatspende von Marlies Schausberger. Seit vielen Jahren engagiert sich Schausberger für die Lilienthaler Tafel. „Ich weiß, dass die Unterstützung wirklich und direkt ankommt“, sagte die Spenderin zufrieden.

Mit der Bastelaktion beim „Türchen öffne dich“ hat die Tafel Lilienthal in diesem Jahr nicht nur die Bescherung von 120 Kindern, sondern auch die Übergabe des Erlöses aus dem weihnachtlichen Benefizkonzert des Gymnasium Lilienthals verbunden. Schulleiter Denis Ugurcu überreichte der überglücklichen Gerda Urbrock den Betrag von 1051 Euro. „Das Gymnasium ist für uns eine ganz, ganz große Hilfe“, betonte die Vorsitzende der Lilienthaler Tafel. 108 liebevoll eingewickelte Geschenke hatten die Schüler des Gymnasium Lilienthal in diesem Jahr wieder auf Initiative der Schülervertretung gepackt und gespendet. Bereits seit neun Jahren packen Lilienthaler Gymnasiasten Weihnachtsgeschenke für die Kinder-Tafel. Jedes Kind durfte daher zwei Päckchen, die mit Alter und Geschlecht gekennzeichnet waren, mit nach Hause nehmen.

Integrationsarbeit

Es sei toll, dass die Lilienthaler Tafel mit einer Kinderbastelaktion Integrationsarbeit leiste, sagte Malindi Krannich, Projektkoordinatorin der Tafel-Akademie. Ebenso beeindruckend sei es, dass die Lilienthaler Tafelarbeit ausschließlich von Ehrenamtlichen geleistet werde. Begeistert zeigte sich die Berlinerin von der Adventstürchen-Aktion in Lilienthal als einer integrativen Veranstaltung, zu der nicht nur Tafelkunden geladen waren. „Alle sind Tafel“, brachte die Projektkoordinatorin der Tafel-Akademie die Umsetzung des integrativen und interkulturellen Gedankens auf den Punkt.

Ganz schön weihnachtlich: Für das 12. Türchen der Lilienthaler Adventstürchenaktion war die Tafel verantwortlich. (XYZ)

Drei Minuten Sendezeit entstanden an diesem Nachmittag in Lilienthal. Ziel sei es, zu zeigen, wie Tafeln als Orte der Begegnung funktionieren, so Krannich. „Wir sind mehr als nur Lebensmittel“, so die Botschaft, die der kleine Film transportieren will.