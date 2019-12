Der Perilis-Chor Lilienthal bei seinem Weihnachtskonzert in der Klosterkirche. (fr)

Lilienthal. Auf ihre Anhängerschaft können sich die Perilis verlassen. Das Weihnachtskonzert in der Klosterkirche hat Tradition, und abermals kamen die Menschen in Scharen. Schon Tage vorher war kein Sitzplatz mehr zu haben. Am Ende waren 230 Karten verkauft worden.

Das Heimspiel in Lilienthal am Dritten Advent war einer von zwei Auftritten in der Vorweihnachtszeit, für die sich die Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Peter Riedel zusammengefunden hatten – bereits im November hatten die Perilis in Hambergen gesungen. Sie boten Weihnachtslieder aus aller Welt dar, und das in deutscher und englischer Sprache, aber auch auf Latein. Dazu gab es Gedichte und Geschichten, so wie es sich für einen Auftritt in der Vorweihnachtszeit gehört.

Trotz aller Routine, die den Chor durch die Vielzahl an Auftritten in den vergangenen Jahren auszeichnet, schütteln die Aktiven so ein Programm aber nicht aus dem Ärmel. So habe es vorab einen Workshop gegeben, berichtet Chor-Sprecherin Hege Schätzchen, in dem die Feinarbeit für das besondere Konzert in der Klosterkirche verrichtet wurde.

Zumal es galt, sich an neue Mitstreiter zu gewöhnen. Zwar war Pianist Bernhard Scholz am Wochenende in der Klosterkirche auch mit dabei. Er habe aber erklärt, fortan ein wenig kürzer treten zu wollen. So haben sich die Perilis auf die Suche nach einem neuen Pianisten machen müssen. Und sie haben einen gefunden: Der junge Mann heißt Kenneth Kuchenbäcker, gab in der Klosterkirche seinen Konzerteinstand bei den Perilis und zeigte bei einem Solostück, dass er eine Kirche auch allein zum Klingen bringen kann.

Dem Publikum sollte der Abend gefallen, der rund zwei Stunden dauerte und nicht nur die Besucherinnen und Besucher, sondern auch die Chor-Mitglieder in die Weihnachtszeit entließ. Wenngleich die Perilis noch einen Termin zu absolvieren haben: Die chor-interne Weihnachtsfeier steht noch an. Zwar guckt dort kein Musik-Fan zu, die Sangeskünste der Perilis-Mitglieder sind aber auch in diesem Rahmen gefordert. Denn, so Hege Schätzchen: „Wir singen immer!“