Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder im Kindergarten in Niedersachsen keine Beträge mehr zahlen. Die Träger der Einrichtungen erhalten als Ausgleich eine Finanzhilfepauschale für die Personalkosten. Doch das reicht nicht aus, sagt die Gemeinde Lilienthal und klagt nun gegen das Land. (Lino Mirgeler)

Lilienthal. Die Gemeinde Lilienthal hat beim Verwaltungsgericht Stade Klage gegen das Land Niedersachsen eingereicht. Es geht um die Finanzhilfepauschale, die seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 den Trägern von Kindertageseinrichtungen gewährt wird – als Ausgleich dafür, dass die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindergartenkindern mit dem 1. August 2018 weggefallen sind. Die Zahlungen reichen nach Darstellung der Gemeinde nicht aus. „Sie liegen deutlich unter dem, was wir sonst an Elternbeiträgen eingenommen hätten. Der Nachteil ist so erheblich, dass wir nicht darauf sitzen blieben wollen“, sagt Bürgermeister Kristian Tangermann.

Dass die Gemeinde den juristischen Weg einschlagen will, haben die Politiker im Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend gebilligt. Die Verwaltung sieht eine Verletzung des Konnexitätsprinzips frei nach dem Motto „wer bestellt, muss auch zahlen“. Die Lilienthaler sehen das Land in der Pflicht, einen angemessenen Ausgleich zu zahlen, schließlich habe es die Beitragsfreiheit beschlossen.

Konkret richtet sich die Klage gegen die Finanzhilfe-Bescheide aus den Jahren 2018 und 2019, die die Landesschulbehörde verschickt hat. Eine nähere Begründung soll noch nachgereicht werden, zunächst ging es der Gemeinde darum, die geltenden Fristen einzuhalten. Eine Prognose, wie die Chancen auf einen Erfolg vor Gericht stehen, will der Bürgermeister nicht abgeben. Ein vom Städte- und Gemeindebund in Auftrag gegebenes Gutachten soll sie als gering eingestuft haben. Die Lilienthaler wollen es dennoch versuchen.