Landschaftsarchitekt Hans Ulrich Müller steht auf der Fläche, die für das Kompensationsprojekt vorgesehen ist. (Bernd Kramer)

Am Borgfelder Kreuzdeich soll eine Überschwemmungsfläche auf 25 Hektar Weideland entstehen. Im August könnten die Arbeiten eigentlich beginnen. So war es zumindest vor einem halben Jahr noch geplant (wir berichteten). Doch nun fehlen rund eine Million Euro, um das Projekt zu verwirklichen. Bei der Fläche handelt es sich um ein sogenanntes Kompensationsareal. Es ist vorgesehen, um die großflächige Versiegelung in den Baugebieten Borgfeld-Ost und Borgfeld-West auszugleichen, ein Teilstück der Autobahn 281, den Ersatzbau der Wümmebrücke, die Anbindung der Ortsentlastungsstraße Lilienthal sowie den Bau der Straßenbahnlinien 4 von Borgfeld bis zum Falkenberger Kreuz. Ausgleichsflächen sind gesetzlich vorgeschrieben. Drei Millionen Euro sollen in das Projekt investiert werden. Ein Drittel der Summe fehle nun, heißt es aus dem Amt für Straßen und Verkehr. Die Realisierung der Ausgleichsfläche ist erst einmal um ein Jahr verschoben.

Mehr zum Thema Neuer Polder in Borgfeld Hart erkämpfte Idylle Am Borgfelder Kreuzdeich entsteht eine Überschwemmungsfläche auf 25 Hektar Weideland. Das Gebiet ... mehr »

„Die Verzögerung der Baumaßnahme ergibt sich aus der geschätzten Steigerung der Baukosten“, erklärt der Pressesprecher der Behörde, Martin Stellmann auf Nachfrage. Rund 700.000 Euro wurden für Planungen, Bauüberwachung und die Projektsteuerung veranschlagt. „Die reinen Baukosten betragen circa 2,3 Millionen Euro“, schätzt Stellman zurzeit. Sie wurden gemeinsam vom Bremischen Deichverband und der Bremer Naturschutzbehörde ermittelt, so der Sprecher. Das sind rund eine Million Euro mehr, als man noch vor sieben Jahren als reine Baukosten für das Projekt kalkuliert hatte. Die letzte Ermittlung der Baukosten erfolgte im Jahr 2012, räumt Stellmann ein. Damals ergab die Baukostenkalkulation noch 1,4 Millionen Euro. Also knapp eine Million Euro weniger.

„Man wundert sich, was das kostet“

„Die Kostensteigerung von 2012 bis heute ist begründet durch die generelle Verteuerung von Baukosten aufgrund der derzeit guten Auftragslage für die bauausführenden Firmen“, sagt Stellmann. Vom Entwurf bis zur Ausführung sei es ein langer Weg. Aufgrund der neuen Ausgangssituation muss sich nun noch einmal die Bremer Baudeputation mit dem Fall befassen. Wann das sein wird, ist derzeit unklar. „Vor der Wahl wollte da wohl keiner mehr ran“, vermutet Diplom-Ingenieur Hans Ulrich Müller von der Hanseatischen Naturentwicklungsgesellschaft (haneg). „Man wundert sich, was das kostet.“ Müller soll das Projekt vor Ort realisieren. Zurzeit laufen die Ausschreibungen, erklärt der Planer. Die Verzögerung sei auch für ihn überraschend gewesen. „Aber wir passen uns den Rahmenbedingungen an“, sagt der Landschaftsarchitekt schmunzelnd.

Die Vorarbeiten für das Projekt werden demnächst schon veranlasst. Im Westteil der Fläche werden Gehölze entfernt. Am Fuße des Kreuzdeichs soll ein kleiner Teich angelegt werden – schon in diesem Jahr. Der Grund: „Ansonsten läuft die wasserrechtliche Planungsgenehmigung für das Projekt ab“, sagt Müller. „Der Deichdurchstich kann erst im Sommer 2020 erfolgen.“ So ein aufwendiges Projekt müsse im Ganzen entstehen. Die 20 Hektar große Überschwemmungsfläche wird somit erst im kommenden Jahr mit Wümme-Wasser gefüllt werden. Der Polder mit Schilfufer als Rückzugsmöglichkeit für Libellen und Vögel, umringt von kleinen Deichen zum Spazieren gehen, mit Bänken zum Verweilen und einem kleinen Aussichtshügel mit Blick auf den Sonnenuntergang, wird dann – aller Voraussicht nach – 2021 fertig, hofft Behördensprecher Stellmann. „Die Maßnahmen verzögern sich damit um ein Jahr.“

Im Deichverband am rechten Weserufer wusste man bislang noch nichts von den Terminänderungen. Von dort wird man zukünftig die Wasserversorgung und das Einlaufbauwerk – also die Verbindung zwischen Wümme und Polder – in Obhut nehmen, erklärt Deichverbandschef Wilfried Döscher. Die Steuerung der Pumpen wird vom Deichverbandsgebäude am Lehester Deich aus übernommen. Mit einem 31 Meter langen Stahlrohr soll die Verbindung zur gegenüberliegenden Deichseite hergestellt werden. Darüber wird das Wasser dann auf die andere Seite des Deiches gepumpt. Rings um den Polder sind Deichanlagen geplant sowie ein kleines Wäldchen mit Erlen, Eschen und Eichen. Der Polder kann komplett umwandert werden. Ein kleiner Deich, etwa 2,60 Meter hoch, soll dann zur Abgrenzung der Wasserfläche gezogen werden.

Seit den 90er Jahren ist dieser Plan schon im Gespräch, erinnert sich die Projektplanerin vom Amt für Straßen und Verkehr, Christine Bandel. Im Jahre 2006 wurde der Bauantrag schließlich genehmigt, 2009 folgte die wasserrechtliche Planfeststellung. Seither laufe der Ankauf der Grundstücke an der Wümme und den Wiesen am Kuhweideweg. „Eine schwierige Angelegenheit“, sagt Christine Bandel. Erst im vergangenen Jahr konnte der Prozess abgeschlossen werden. Ganze zwölf Jahre habe die Planung des sogenannten Kompensationsflächenpools Kreuzdeich letztendlich gedauert. Schwierigkeiten gab es vor allem beim Ankauf der Grundstücke rings um den geplanten Polder. Letztendlich habe die Stadt den Eigentümern sogar mit Enteignung gedroht.

Drei Bomben entschärft

Im vergangenen Jahr wurde die Fläche dann nach Kampfmitteln abgesucht. 1370 Metallgegenstände wurden über Sonden im Boden geortet. Drei Bomben aus dem zweiten Weltkrieg wurden bei dem Einsatz gefunden und entschärft. Der Einsatz hat 280 000 Euro gekostet, berichtet Pressesprecher Stellmann. Auch das seien Kosten gewesen, die bei der ersten Kalkulation nicht abgeschätzt worden sind.