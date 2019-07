Gesundheitsamtsleiterin Carmen Menzel freut sich über die erste Stipendiatin. Medizinstudentin Anna Kalies-Fricke (rechts) wird vom Landkreis Rotenburg unterstützt. (Johannes Heeg)

Landkreis Rotenburg. Anna Kalies-Fricke aus Zeven möchte Ärztin werden, drei Semester ihres Medizinstudiums an der Ludwig-Maximilian Universität (LMU) in München hat die 31-Jährige bereits hinter sich. Ab dem vierten Semester wird die junge Frau bei ihrer Ausbildung vom Landkreis Rotenburg finanziell unterstützt: Kalies-Fricke ist die erste Medizinstudentin, die über ein Medizinstipendium des Landkreises gefördert wird. 500 Euro bekommt sie monatlich, und das bis zu 75 Monate lang.

Dafür hat sich die angehende Ärztin vertraglich verpflichtet, nach der Facharztweiterbildung „für fünf Jahre an der ärztlichen Patientenversorgung im Landkreis Rotenburg teilzunehmen“, wie Carmen Menzel, die Leiterin des Gesundheitsamtes, erklärt. Grundlage des Stipendiatenmodells ist ein Beschluss des Rotenburger Kreistages, der damit langfristig die Versorgung der Bevölkerung im ambulanten und stationären Bereich sowie im öffentlichen Gesundheitswesen im Landkreis sicherstellen will. Für Kalies-Fricke ist diese Verpflichtungserklärung kein Problem, wie sie bekundet. Sie wohne in Zeven und freue sich darauf, in ihrer Heimat als Ärztin zu arbeiten.

Das Rotenburger Fördermodell habe sie auch deswegen angesprochen, weil es die Art der ärztlichen Arbeit offenlässt. „Andere Landkreise schreiben zum Beispiel vor, dass man eine Ausbildung zum Allgemeinmediziner machen muss“, weiß Kalies-Fricke. In Rotenburg sei das nicht so, was ihren Neigungen entgegen komme: „Ich möchte gern eine Facharztweiterbildung zur Anästhesistin absolvieren und auch als Notärztin tätig werden.“ Dennoch möchte sie nicht ausschließen, in ihrer Heimat doch als niedergelassene Hausärztin zu arbeiten.

Die 31-jährige ist in Zeven geboren und aufgewachsen und hat an der KGS in Tarmstedt ihr Abitur gemacht. Sie war schon während der Schulzeit aktiv beim Deutschen Roten Kreuz und hat nach dem Schulabschluss in Lüneburg eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert. Anschließend zog es sie in den Landkreis Rotenburg zurück, sie arbeitete im Maßregelvollzug in Brauel, bei einem Kardiologen in Rotenburg und schließlich im Diakoniekrankenhaus der Kreisstadt. Dort sei auch der entscheidende Impuls gekommen zu studieren. „Ich wollte schon immer Ärztin werden“, sagt Kalies-Fricke zu ihrer Motivation für das Studium, das sie im Oktober 2017 aufgenommen hat. Daneben bildete sie sich ehrenamtlich zur Rettungssanitäterin beim DRK weiter. Auf der Zevener Rettungswache schiebt sie regelmäßig als Werkstudentin Dienst. So oft es geht, verbringt die Teilzeit-Müchnerin ihre Wochenenden in Zeven, wo auch ihr Ehemann lebt.

Fürs Rotenburger Stipendium hat sich Kalies-Fricke im Februar beworben. Dass sie die einzige Bewerberin war, stört Carmen Menzel nicht: „Sie hat es uns leicht gemacht, weil wirklich alles passt.“ Sie freue sich, „eine so engagierte und motivierte Stipendiatin gefunden zu haben“. Die Kreisverwaltung sehe „gute Chancen, dass sie auch langfristig als Ärztin in der Region tätig bleiben wird“. Jeder Arzt und jede Ärztin, gleich welcher Fachrichtung, sei wichtig. Gleichwohl sei der Bedarf an Hausärzten in der Region Zeven weiterhin hoch, die medizinische Versorgung der Bevölkerung „kritisch“. Die Lage im Rotenburger Raum sei hingegen „ok“, und auch in Bremervörde habe sich die Situation mittlerweile stabilisiert.

Noch fünf Stipendien zu vergeben

Derzeit hat der Landkreis Rotenburg noch fünf Medizinstipendien zu vergeben. Interessenten haben gute Karten, wenn sie „vorzugsweise aus dem Landkreis Rotenburg stammen“ oder an der „Landpartie Zeven“, einem Praktikums-Projekt, teilgenommen haben, heißt es in den Richtlinien. Voraussetzung ist auch, dass die Bewerber an einer Universität, deren Abschluss die Approbation als Arzt/Ärztin in Deutschland zulässt, für ein Studium der Fachrichtung Humanmedizin eingeschrieben sind sowie in Deutschland leben und arbeiten dürfen. Und sie müssen sich verpflichten, nach bestandener Facharztprüfung fünf Jahre einer ärztlichen Tätigkeit im Landkreis Rotenburg nachzugehen. Bei einem Studium im Ausland bekommen Stipendiaten, soweit entsprechende Studiengebühren anfallen, ab dem ersten Studienjahr dafür einen Zuschuss in Höhe von 150 Euro monatlich.

Informationen zum Bewerbungsverfahren gibt es auf der Homepage des Landkreises unter dem Stichwort „Medizinstipendium“. Die nächste Bewerbungsfrist für ein Stipendium beim Landkreis Rotenburg endet am 30. Oktober 2019. Weitere Informationen zum Stipendium (Flyer, Richtlinie) unter www.lk-row.de/stipendium.