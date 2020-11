Wegen steigender Kosten im Kita-Bereich will der Landkreis Osterholz den Kommunen noch in diesem Jahr eine Einmalzahlung zukommen lassen. (Rolf Vennenbernd/DPA)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis plant noch für dieses Jahr eine einmalige finanzielle Entlastung seiner sieben Mitgliedskommunen. Stand im Oktober noch ein Volumen von 454 000 Euro im Raum, so sollen es nun 1,5 Millionen Euro werden. Die Weichen wird der Finanzausschuss in öffentlicher Sitzung am Dienstag, 1. Dezember, stellen, und schon jetzt zeichnet sich eine breite Mehrheit ab. Kaum waren die neuen Verwaltungspläne in der vergangenen Woche durchgesickert, signalisierten die Kreistagsfraktionen und Kreisverbände von CDU und SPD ihre Zustimmung.

Auch der Verwendungszweck des Entlastungsbetrags (80 Prozent für die Kita-Aufgaben und 20 Prozent für die Jugendarbeit der Kommunen) wird von Christ- und Sozialdemokraten begrüßt. Zwar zeichnen sich auf Kreisebene ab dem kommenden Jahr rote Zahlen ab, doch das laufende Jahr 2020 wird der Landkreis aller Voraussicht nach mit einem siebenstelligen Überschuss abschließen. Da sei eine gemeinsame Kraftanstrengung gerechtfertigt, damit die Kommunen Gebührenfreiheit und Rechtsanspruch der Eltern und Kinder bedienen können, so CDU und SPD in ihrer Mitteilung. Das Geld soll aufgeschlüsselt nach Anzahl der Kita-Plätze, Einwohner und Jugendeinrichtungen verteilt werden.