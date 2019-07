Das Buchholzer Unternehmen hat wegen der Sachbeschädigung Anzeige bei der Polizei Tarmstedt erstattet. (Friso Gentsch)

Vorwerk-Buchholz. Zerkratzter Lack an einem Anhänger, abgeschnittene Rücklichter – erneut hat sich auf dem Gelände der Buchholzer Fahrzeugbau-Firma Hilken ein Fall von Vandalismus ereignet. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt, hat Unternehmenschef Friedhelm Hilken 3000 Euro als Belohnung ausgesetzt für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.

Die Unbekannten betraten irgendwann zwischen Montag, 15. Juli, 7 Uhr, und Dienstag, 16. Juli, 7 Uhr, den Betriebshof an der Großen Straße in Buchholz in der Gemeinde Vorwerk und beschädigten mit einem spitzen Gegenstand die hydraulische Ladebordwand eines 18-Tonnen-Anhängers. Die Kabel der Rücklichter trennten die Täter ab und nahmen die Lichter mit. "Wir sind sehr verärgert", sagt Annette Hilken. Ihr Unternehmen hat wegen der Sachbeschädigung Anzeige bei der Polizei Tarmstedt erstattet. „Uns reicht es langsam, das ist bestimmt schon der vierte Vorfall in den letzten zwölf Monaten", berichtet Annette Hilken. "Wir wollen, dass es nicht noch einmal passiert, es ist sehr frustrierend."

Einen so hohen Schaden richteten die Unbekannten das erste Mal an. Bisher blieb es bei abgetrennten Rücklichtern und Graffiti. Einige Male schon sprühten Unbekannte Farbe auf Fahrzeuge und einmal auf das Firmenschild, erzählt die Firmenchefin. „Die Farbe konnten wir mit einem Verdünner abwaschen.“

Dieses Mal jedoch lässt sich der Schaden nicht so leicht beheben. Der neue landwirtschaftliche Anhänger, in dessen Seitenwand die Täter Kringel und Buchstaben einritzten und der zum Verkauf stand, muss auseinandergebaut werden. Anschließend muss die Ladewand nach Angaben von Annette Hilken neu gestrahlt, grundiert und lackiert werden.

Die Firmenchefin vermutet, dass Jugendliche aus dem Ort mit dem Vandalismus zu tun haben. „Das sind Dumme-Jungen-Streiche, meistens passieren sie in den Schulferien.“ Das Buchholzer Fahrzeug-Unternehmen an der Großen Straße 16 bittet Personen, denen am Anfang der Woche etwas aufgefallen ist, was im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte, sich beim Polizeirevier in Tarmstedt unter der Telefonnummer 04283/ 777 zu melden.