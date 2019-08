Mitglieder des Grasberger Seniorenbeirats testen die Mehrgenerationen-Fitnessgeräte am neuen Standort an der Wörpe und hoffen, dass sie hier besser angenommen werden als am bisherigen Standort. (Christian Kosak)

Grasberg. Eigentlich wollte die Grasberger Stiftung Beringhoff im Mai über die Anschaffung eines neuen Fitnessgeräts für den 2013 eingeweihten Mehrgenerationenspielplatz diskutieren, dann aber hinterfragten die Frauen und Männer um den Stiftungsvorsitzenden Franz Beckfeldt den Standort der bisherigen drei Geräte. „Wir haben beobachtet, dass der irgendwie verkehrt ist“, sagt Beckfeldt über den Platz hinterm Gartenzaun neben dem Gemeindehaus der Kirche und dem Kindergarten. Nutzer wurden nicht gesichtet. Vielleicht dachten viele wie Heinz Werner Helmke: „Ich habe gelernt, man geht nicht in fremde Gärten.“ Darum gab es statt eines neuen Sportgeräts einen neuen Platz für die vorhandenen. Zwei Paten werden die Geräte regelmäßig inspizieren.

Von der Speckmannstraße sind die Edelstahlteile an den Rad- und Fußweg an der Wörpe umgezogen. Federführend geleitet hat das Projekt Stefan Ritthaler. Der Verwaltungsstellvertreter der Bürgermeisterin war Ende Juli zum neuen Geschäftsführer der Stiftung Beringhoff bestellt worden. Gespart hat die Stiftung mit dem Umzug keineswegs. Rund 5000 Euro hat sie für den Umzug berappt, das entspricht in etwa dem Preis eines dieser robusten Außengeräte. Ob es obendrein ein Neues geben wird, macht Beckfeldt vom Kassenbestand der Stiftung abhängig und ob noch andere Projekte zu fördern seien.

Seinerzeit wurde der Mehrgenerationenspielplatz vom Grasberger Seniorenbeirat mit initiiert, und dessen aktuelle Mitglieder testen den neuen Standort. Trotzdem will Beckfeldt die Fitnessgeräte für Rücken, Schultern und Herz-Kreislauf nicht als Seniorengeräte verstanden wissen. „Es sind Mehrgenerationen-Fitnessgeräte“, betont er. Dieser Gedanke habe seinerzeit den Platz am Kindergarten begründet, erinnert sich die damalige Seniorenbeiratsvorsitzende Gisela Bruns. Sie gehört zu den Testern an der Wörpe. Direkt am Rad- und Spazierweg gelegen, erhofft sich auch Bruns Nachfolgerin Karla Lindemann mehr Menschen, die das Fitnessangebot annehmen. Der Rundweg lade ein, hier die Aktion des Niedersächsischen Turnerbunds „3000 Schritte“ für ältere Menschen mit einem Abstecher auf die Sportgeräte zu kombinieren, und Rolf Fischmann sagt: „Wir hoffen, dass sich mehr trauen ranzugehen.“