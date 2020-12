Ein Wildschwein läuft durch den Wald. Beim Landkreis Rotenburg bereiten sie sich auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) vor. (Lino Mirgeler)

Landkreis Rotenburg. Angesichts der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) befindet sich das Tierseuchenkrisenzentrum in Zeven in Bereitschaft. Diese Auskunft hat der Leiter des Rotenburger Veterinäramts, Joachim Wiedner, dem Wirtschaft- und Verkehrsausschuss des Landkreises erteilt. Demnach biete der Landkreis Online-Vorträge für Jäger, Landwirte und Tierärzte zur aktuellen Situation an. Jäger könnten Wildschweinabfälle derzeit an sieben Sammelstellen im Landkreis kostenlos entsorgen.

Wiedner zufolge habe sich die Afrikanische Schweinepest leider ausgebreitet", es habe weitere Nachweise bei Wildschweinen entlang der Grenze zu Polen gegeben. Mittlerweile gebe es vier Kerngebiete, wobei 189 Nachweise auf Brandenburg entfallen (14 im Kreis Spree-Neiße, 150 im Kreis Oder-Spree und 25 in Märkisch-Oderland) und 14 auf das Land Sachsen (alle im Landkreis Görlitz).

Nachteile durch Importstopp

Zwar sei die ASP für den Menschen ungefährlich, doch habe ihr Nachweis in Deutschland zu erheblichen Konsequenzen für den Export von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen insbesondere in den asiatischen Raum geführt. 13 Länder haben den Import aus Deutschland verboten, so Wiedner. Neben den Schwierigkeiten in der Schweineschlachtung durch Corona ergebe sich durch das Importverbot ein deutliches Überangebot mit negativen Folgen für die Schweinehalter. Der Preis pro Kilogramm sei seit Februar von zwei Euro auf aktuell 1,19 Euro pro Kilogramm gefallen. Durch die fehlenden Schlachthofkapazitäten sei ein „Schweinestau“ von fast 600 000 Tieren entstanden.

Die Veterinäre haben noch mit einer weiteren Seuche, der Vogelgrippe, zu tun. „Leider bringen die Zugvögel auch das für das Geflügel krankmachende Influenza H5N8 in der hochpathogenen Variante mit“, erklärte Wiedner. So kommt es in Deutschland, insbesondere in den Küstenregionen, zu zahlreichen Nachweisen bei Nonnengänsen, Enten, Möwen und Greifvögeln. Bei Hausgeflügeln gebe es bisher zehn Nachweise in Deutschland, darunter in acht Hobbybetrieben und in zwei Großbetrieben. Es sei mit einer Verschärfung der Lage zur rechnen.

Für den Landkreis Rotenburg habe eine Risikoanalyse ergeben, dass eine generelle Aufstallpflicht des Geflügels bisher nicht angeordnet werden musste. Lediglich bei zwei Freiland-Legehennenhaltungen habe der Landkreis per Einzelanordnung die Aufstallung verfügt. „Wir werden die Lage weiter beobachten und entsprechend reagieren“, so Wiedner. Die Gemeinden seien informiert und würden um Mithilfe beim Einsammeln von toten Zugvögeln gebeten.