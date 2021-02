Dieter Bajer unternimmt mit seinem neuen selbst gebauten Lastenfahrrad eine Probefahrt in Buchholz. (CARMEN JASPERSEN)

Buchholz. Ein Fahrrad, von dem es auf der Welt kein zweites gibt, ist neuerdings regelmäßig in Zeven unterwegs. Dieter Bajer dreht mit dem Unikat seine Runden, hinten sitzt manchmal einer seiner fünf Enkel, vorne in der Blechkiste ist reichlich Platz für Einkäufe. Und weil man mit einem Kind an Bord nicht mit einem eleganten Beinschwung auf den Sattel steigen kann, muss das Rad einen tiefen Einstieg haben. Genau das waren die Vorgaben, die den Arzt im Ruhestand zu einer wahren Fleißarbeit getrieben haben.

Mehr als ein Jahr lang ist Dieter Bajer mittwochs nach Buchholz gefahren, um bei Jochen Franke an seinem Fahrrad zu werkeln. Franke, der früher Berufsschullehrer war, wollte eigentlich einen Volkshochschul-Kursus anbieten, um einer größeren Gruppe zu vermitteln, wie man Lastenfahrräder baut. Der Kursus kam nicht zustande, weil sich nur zwei Interessierte angemeldet hatten. Doch Franke gab nicht auf, sondern zog mit den beiden Männern eine private Schraubergruppe auf.

Gute 250 Arbeitsstunden später ist aus dem verkleinerten Drahtmodell, dem ein Pappmodell im Maßstab eins zu eins folgte, mit dem sich die Konstrukteure ein erstes Bild von dem Gefährt gemacht haben, ein ausgewachsenes Lastenrad geworden: stabil, mit kleinem Wendekreis, hydraulischen Scheibenbremsen, Achtgang-Nabenschaltung, Nabendynamo, LED-Beleuchtung. Wichtig war Bajer, dass die Alukiste überm Vorderrad leicht zu demontieren ist, das gilt auch für den Kindersitz im Heck. Rund Tausend Euro, so überschlägt er, habe er für Material und Komponenten ausgegeben.

Und wo sie schon mal beim Nachdenken und Konstruieren waren, haben die Fahrradtüftler auch gleich einen besonderen Ständer entworfen: einen Zweibeinständer, der von einem über mehrere Rollen laufenden Gummizug gehalten wird. „Damit steht das Rad total sicher“, sagt Bajer. Lackiert ist der in echter Handarbeit gefertigte Stahlrahmen in Royalblau, einer Farbe, die sich Bajers Frau ausgesucht hat.

Noch nicht fertig ist das zweite Lastenrad, das unter Jochen Frankes Regie in Buchholz entsteht. Es gehört Dirk Meyer, einem Mathematikstudenten aus Tarmstedt. Sein Modell, das auch noch gar nicht lackiert ist, sieht völlig anders aus als Bajers Konstruktion, denn es wird vorne einen großen Holzkasten bekommen, in dem ein bis zwei Kinder sitzen können. Gemeinsam ist beiden Rädern die indirekte Lenkung, die in Meyers Fall mit einem Seilzug betätigt wird, beim Zevener Modell übernimmt ein Gestänge diese Aufgabe.

Ob Jochen Franke einen weiteren Lastenrad-Lehrgang anbieten wird, weiß er im Moment noch nicht. Viel lieber – und man sieht ihm den Tatendrang an – würde er Kabinenfahrräder bauen. Fahrräder mit drei oder vier Laufrädern und einem festen Wetterschutz, „die haben Zukunft“, sagt der pensionierte Lehrer, der früher mit einem Liegerad zur Arbeit nach Bremen gefahren. Jeden Tag in einem vollverkleideten Velomobil 25 Kilometer hin und 25 Kilometer zurück, den weiß lackierten Renner hat Franke heute noch in seiner Sammlung.

Um die Mobilität entscheidend in Richtung Klimaschutz und damit Enkeltauglichkeit zu transformieren, müsse das Fahrrad eine viel größere Rolle spielen als heute. „Damit die Menschen auch auf dem Land mit dem Rad zum Einkaufen und zur Arbeit fahren statt mit dem Auto, muss das Radfahren auch bei Regen attraktiv sein“, ist er überzeugt. Er studiere bereits Fachliteratur über Kabinenräder, das Thema reize ihn ungemein. Ob daraus ein neuer VHS-Kursus wird? „Mal sehen“, sagt Franke, „ob sich dafür genügend Leute anmelden würden.“

Und noch ein anderes Thema bewegt den Buchholzer: „Wir müssen uns viel mehr um die Radwege kümmern.“ Das sei eine Aufgabe für alle politischen Ebenen – Gemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU. „Ein breiter Radweg erhöht die Lust am Radfahren exponentiell“, sagt Franke. Seiner Beobachtung nach seien viele Radwege zu schmal, würden nur stiefmütterlich gewartet und seien modernen Fahrradmodellen nicht gewachsen. Lastenräder, dreirädrige Liegeräder und auch elektrisch betriebene Rollstühle seien nun mal breiter als normale Velos. Und E-Bike-Fahrer überholen öfter als nicht motorisierte Radfahrer, auch dafür brauche es mehr Platz auf den Radwegen.

Frankes Forderung: „Der Gesellschaft müssen gute Radwege mehr wert sein. Jeder Euro für den Radwegeausbau ist ein guter Euro“, sagt er. Wenn die Radwege nicht dem Bedarf angepasst würden, werde die Verkehrswende nicht gelingen. Dazu gehöre selbstverständlich auch, dass Lücken im Radwegenetz, beispielsweise die zwischen Dipshorn und Otterstedt, zügig geschlossen werden. „Denn nur dann, wenn das Radfahren sicher und bequem ist, werden die Menschen ihre Zweitwagen abschaffen“, glaubt er.

Auch für den Schulweg müsste viel mehr getan werden. Zwar gebe es beispielsweise zwischen Buchholz und Wilstedt einen Radweg, nicht jedoch in der engen Ortsdurchfahrt von Wilstedt. Vorhanden sei auch ein Radweg zwischen Wilstedt und Tarmstedt, doch ende auch dieser am Ortseingang Tarmstedt. „In der Ortsdurchfahrt bis zum Schulzentrum sind wir noch weit entfernt von einer Premiumroute, die die Schüler eigentlich verdient hätten“, sagt Franke, nach eigenen Worten „Fahrradfahrer aus Leidenschaft“.

Zur Sache

Landkreis Rotenburg fördert Kauf von Lastenrädern

Wer sich sein Lastenrad nicht selbst bauen mag, sondern lieber beim Fachhandel kaufen möchte, kann in diesem Jahr auf Unterstützung durch den Landkreis Rotenburg zählen. Der Kreistag hat beschlossen, dass zunächst für 2021 einmalig 30 000 Euro für eine Testphase bereitgestellt werden. Die Verwaltung ist derzeit dabei zu definieren, welche Radtypen in welcher Höhe gefördert werden sollen. Geht es nach dem Fahrradfahrerclub ADFC, der das Förderprogramm angeregt hat, übernimmt der Landkreis Rotenburg beim Kauf eines neuen Lastenrades 33 Prozent der Kosten bis maximal 2000 Euro für Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb und maximal 500 Euro für ein herkömmliches Lastenrad. Förderberechtigt sein solle jede Person mit Hauptwohnsitz im Landkreis Rotenburg.