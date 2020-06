Heißt genauso wie der Bundesliga-Torschützenkönig vom FC Bayern München: Gerhard Müller vom TuS Tarmstedt. (Louis Kellner)

Ziemlich einsam wirkt Gerhard Müller, wie er da auf dem Rasenplatz des TuS Tarmstedt am Wendohweg steht. Außer ihm und dem Fotografen keine Menschenseele weit und breit. Das ist an Pfingsten sonst immer ganz anders, denn normalerweise tummeln sich dort zu dieser Zeit 500 Jugendkicker plus Besucher. Kein Wunder, dass dem 57-jährigen Speditionskaufmann ein wenig wehmütig ums Herz ist, denn Müller gehört zum Planungsteam des beliebten Sportereignisses.

Seit 1979 veranstaltet der TuS Tarmstedt nun schon sein längst zur Tradition gewordenes Pfingstturnier für den Fußball-Nachwuchs. 2020 grätschte den Fußballern die Coronakrise dazwischen. „Es war abzusehen, dass es nichts wird. 2021 soll nun das Pfingstturnier Nummer 42a stattfinden. Da freuen wir uns drauf“, sagte Gerhard Müller.

33 Mannschaften hatten für die 42. Auflage am Wendohweg gemeldet. Rund 500 Teilnehmer sind bei dem mit einem Zeltlager verbundenen Pfingstturnier des TuS Tarmstedt regelmäßig dabei. Gerhard Müller setzt sich Jahr für Jahr mit der Planung des Traditionswettbewerbs auseinander. „Mit den Einladungen geht es im Oktober los. Wenn das Turnier startet, bin ich fast durch“, deutet Gerhard Müller an, dass er mit Beginn der Wettbewerbsspiele eine ruhigere Kugel schieben kann. Der TuS Tarmstedt mit seinen rund 1250 Mitgliedern – über 250 gehören der Fußballsparte an – habe sich mit dem Pfingstturnier weit über die Kreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht, so Müller. Seit Jahren lockt das Freizeitvergnügen mit Blau-Weiß Beelen unter anderen einen Verein aus dem Münsterland an.

Gerhard Müller hat sich an verschiedenen Stellen bei seinem Herzensklub nützlich gemacht – als Jugendobmann, stellvertretender Fußballobmann, Betreuer und Trainer. Seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten geht der zweifache Familienvater mit großer Leidenschaft nach. Schon seit 1974 gehört Müller dem TuS Tarmstedt an. „Es gab keine Angebote von anderen Vereinen zu meiner aktiven Zeit“, erzählt er. Die Leidenschaft für den TuS Tarmstedt hat Müller vererbt. Die Söhne Kevin und Marek Müller laufen als Spieler schon seit Jugendzeiten für den Verein vom Wendohweg auf.

Betreuer der ersten Fußball-Herrenmannschaft ist der Fan von Borussia Mönchengladbach inzwischen auch schon seit sechs Jahren. Mit Teambetreuer Gerhard Müller darf der TuS Tarmstedt in dieser durch die Corona-Pandemie unterbrochenen Saison allem Anschein nach den Titelgewinn in der 1. Kreisklasse Rotenburg Nord feiern. Bei aller Freude über die Erfolge des Vereins nimmt der TuS-Langzeithelfer auch eine Negativentwicklung wahr: „Du musst die Spieler heutzutage ganz anders anfassen. Früher waren sie heiß darauf, in der ersten Mannschaft zu spielen. Heute musst du sie fast abholen zum Spiel“, sagt der Namensvetter des Bundesliga-Torschützenkönigs Gerhard Müller (FC Bayern München).

Ehefrau Susanne Müller bringt viel Verständnis für die Fußballbegeisterung ihres Mannes auf. Der TuS Tarmstedt habe dem Sportkameraden in all den Jahren viel gegeben. „Ich bin immer noch beim Zurückgeben. Das ist mein Ding“, nennt Gerhard Müller einen Grund dafür, warum er sich ehrenamtlich so langfristig engagiert für den Verein im grün-weißen Outfit. Den ehrenamtlichen Einsatz weiß auch der Kreisfußballverband Rotenburg zu schätzen. 2011 bekam Gerhard Müller einen Ehrenamtspreis.

Der Coronakrise gewinnt der Vereinshelfer auch eine positive Seite ab. „Man kann sich daran gewöhnen, sonntags auf der Terrasse zu sitzen. Die Woche ist stressig genug“, sagt Müller. Bei allem Einsatz für den TuS Tarmstedt betrachtet sich der Fußball-Liebhaber keineswegs als Lautsprecher und Wichtigtuer. „Ich will nicht irgendwo im Vordergrund stehen“, sagt Müller, der seine Berufung „als Arbeiter im Hintergrund“ sieht.