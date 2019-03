Zwei amerikanische Fliegerbomben, die am Montagvormittag an der Straße "Hinter dem Großen Dinge" in Borgfeld gefunden wurden, sind erfolgreich entschärft worden. Thomas Richter, Sprengmeister der Polizei Bremen, hat die beiden jeweils 250 Kilogramm schweren Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg am Mittag unschädlich gemacht, wie die Polizei um 13.15 Uhr mitteilte.

Alle Evakuierungsmaßnahmen wurden aufgehoben. Um 11.30 Uhr hatte die Evakuierung der betroffenen Anwohner begonnen. Der Evakuierungsbereich betrug 600 Meter rund um den Fundort. Innerhalb von 1000 Metern war zudem luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Das bedeutet, dass sich die dortigen Bewohner zwar während der Entschärfung ihn ihren Gebäuden aufhalten durften, aber nur in Räumen, die vom Fundort abgewandt liegen. Außerdem sollten sich die Bewohner nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten, betonte die Polizei, die dazu riet, Fenster auf Kipp zu stellen.

Für die Dauer der Entschärfung wurden die Straßen im Radius von 1000 Metern kurzfristig gesperrt. Die Polizei empfiehl, den Bereich zu umfahren.

Erst in der vergangenen Woche war "Hinter dem Großen Dinge" in Borgfeld eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe gefunden und vom Sprengmeister der Polizei Bremen entschärft worden.

++ Dieser Artikel wurde um 13.20 Uhr aktualisiert ++