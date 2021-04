Die Hoffnung eines 25-jährigen Osterholz-Scharmbeckers, vom Landgericht freigesprochen zu werden, ging nicht auf. (Björn Hake)

Verden/Osterholz-Scharmbeck. Er war ohne Fahrerlaubnis unterwegs und wollte sich partout einer polizeilichen Kontrolle entziehen. Er gab plötzlich Gas, als ein Beamter sich schon ins Auto gebeugt hatte. Und beim verzweifelten Versuch, der eskalierten Situation zu Fuß zu entkommen, attackierte er noch eine ihn verfolgende Ordnungshüterin. Für seine schon fast zweieinhalb Jahre zurückliegende Fahrt im Smart seiner Mutter und vor allem das rabiate Gebaren danach hat der reichlich vorbestrafte 25-Jährige aus Osterholz-Scharmbeck nun auch vom Verdener Landgericht eine Quittung erhalten: Er muss für 18 Monate ins Gefängnis.

Dabei hatte sich der junge Mann, diesmal gleich mit zwei Verteidigern an seiner Seite, von der Berufungsverhandlung erhofft, was ihm in erster Instanz versagt worden war: den fälligen Freispruch – weil ja gar nicht er, sondern jemand anders gefahren sei und die beiden Polizisten ihn mit dem so ähnlich aussehenden Mann schlicht verwechselt hätten. Doch schon das Schöffengericht an seinem Wohnort war im Januar 2020 nicht annähernd geneigt gewesen, diese abenteuerliche Version in Betracht zu ziehen. Als allzu fadenscheinig wurden die Zeugenangaben gewertet, die zwecks Untermauerung dieser kühnen Behauptung geboten waren. Den angeblich „wahren“, Pkw-Piloten hatte der damalige Beifahrer des Angeklagten plötzlich ins Spiel gebracht.

In Verden, so viel vorweg, ging die Rechnung in dieser Richtung erst recht nicht auf. Denn der benannte Bremerhavener, der die ganze unselige Sache beim Amtsgericht tatsächlich auf seine Kappe genommen hatte, verweigerte jetzt vor der 5. kleinen Strafkammer des Landgerichts die Aussage. Möglicherweise, so merkte die Vorsitzende Richterin später in der Urteilsbegründung sinngemäß an, habe sich der Mann seinerzeit durch seine Aussage strafbar gemacht und beim zweiten Auftritt lieber geschwiegen. Jedenfalls sei das Gericht ohnehin davon überzeugt, dass es der Angeklagte war, der an jenem Nachmittag im Oktober 2018 am Steuer des Kleinwagens saß und im Bereich der Straße Am Rodeland in Osterholz-Scharmbeck mehrere Straftaten verübte.

Drei Verhandlungstage

Nach erneuter Beweisaufnahme, die sich über drei Verhandlungstage erstreckte, kam die Kammer allerdings in einzelnen Punkten zu einem anderen Schuldspruch als die Vorinstanz. Das Schöffengericht hatte den Angeklagten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Am Tatbestand des Fahrens ohne Lappen gab es nichts zu rütteln. Das Landgericht erkannte jedoch auf zwei tateinheitlich, in rechtlich zusammentreffenden Fällen begangene Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, und dabei einmal auf gefährliche und einmal auf „einfache“ Körperverletzung.

Nach den Feststellungen befuhr der Angeklagte, der seine Fahrlizenz schon längst losgeworden war, die Käthe-Kollwitz-Straße, als er ins Visier der Streifenwagenbesatzung geriet und eine Kontrolle befürchten musste. Auf deutliche Signale zum Anhalten reagierte er demnach nicht, bog vielmehr nach links ab und fuhr so weit in den Weg hinein, bis er an Stahlpollern vor einem Parkplatz stoppen musste. Den Smart durch eine Lücke zu manövrieren, misslang trotz emsigen Rangierens. Als der inzwischen ans Auto herangetretene Polizist sich durch das Beifahrerfenster beugte und die Handbremse zog, trat der Angeklagte wieder aufs Gaspedal. Der Beamte wurde laut Urteil „zwei bis fünf Meter mitgezogen“ und erlitt schmerzhafte Fuß- und Knieverletzungen.

Schließlich schaffte es der Beamte, den in der Mittelkonsole befindlichen Zündschlüssel zu ziehen. Kaum war der Motor abgestellt, wollte sich der Fahrer auch schon aus dem Staube machen. Dabei stürzten sowohl der türmende Angeklagte als auch die ihm nachsetzende Polizistin, die diverse Schürfwunden davontrug. Bei dem Handgemenge versetzte der Mann der Beamtin mit dem Ellenbogen noch einen Hieb ins Gesicht. Ihm gelang dann doch noch – vorerst – die Flucht.

Die beiden betroffenen Zeugen hätten die Vorgänge „glaubhaft und vollständig nachvollziehbar“ geschildert, so die Richterin. Man habe auch keinerlei Zweifel, dass sie den Mann im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen auf einem bei der Dienststelle vorhandenen Foto eindeutig identifiziert hätten. Eine Halterabfrage hatte schnell ergeben, dass der Wagen auf die Mutter des Entschwundenen zugelassen war. Im Innenraum waren bereits ein Teleskopschlagstock und eine Sturmhaube entdeckt worden. Diese Funde sowie die „massive Flucht“ des Angeklagten deuteten darauf hin, dass er sich unbedingt einer polizeilichen Kontrolle oder gar Festnahme habe entziehen wollen, hieß es.

Mehrfach vorbestraft

Die Verteidiger hatten der Verwertung der „Einzelbildvorlage“ widersprochen, bei der die Beamten den Angeklagten klar als den Smart-Fahrer erkannt hatten. Ein Verwertungsverbot bestehe nicht, erklärte die Richterin. Zudem gebe es eine Reihe zusätzlicher Indizien, die für die Täterschaft des Mannes sprächen. Für eine Strafaussetzung zur Bewährung habe man keine Gründe gesehen. Der mehrfach, wenn auch nicht einschlägig vorbestrafte 25-Jährige habe zur Tatzeit bereits unter laufender Bewährung gestanden. Und er kenne offenbar „keinen Respekt gegenüber staatlichen Organen“.