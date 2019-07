Rauchschwalbenjungen wie diese fühlen sich im Pferdestall des Reitervereins Lilienthal wohl. Gut 30 Nester gibt es dort. (Mirgeler/dpa)

Lilienthal. Oben über der Stalltür haben sich die beiden kleinen Rauschwalben niedergelassen. Gut drei Meter über dem Boden sitzen sie auf einer Metallschiene und warten darauf, dass endlich Futternachschub kommt. „Manche Schwalbenkinder sind schon ausgeflogen und auch diese zwei werden wohl nur noch ein paar Tage bleiben“, sagt Heike Behrens vom Naturschutzbund (Nabu). Gut 30 Nester befinden sich in dem Gebäude des Reitervereins Lilienthal, und auch dieses Jahr sind sie gut besetzt gewesen. Die Stallungen sind ja auch wie gemacht für Schwalben, ihre Nester und die Aufzucht, weshalb die Nabu-Ortsgruppe Lilienthal/Grasberg das Gebäude im vergangenen Herbst als „Schwalbenfreunliches Haus“ ausgezeichnet hat.

Jetzt, zum Ende der Brutzeit, wollte der Nabu doch mal sehen, wie es den Schwalben seit dem Frühjahr ergangen ist. Und schnell zeigt sich: Mensch, Pferd und die grau-schwarzen Flugkünstler kommen bestens miteinander klar. „Die Schwalben fliegen ständig um uns herum. Uns Reiter und auch die Pferde stört das kein bisschen“, versichert Reitervereinsvorsitzende Cornelia Harbers.

Ideale Bedingungen

Der Pferdestall bringt Voraussetzungen mit, wie sie in modernen Gebäuden nicht mehr vorkommen: Überall gibt es Nischen und Löcher, durch die die Rauchschwalben herein- und auch jederzeit wieder hinausfliegen können. In der Umgebung der Pferde und auf den Koppeln sind zudem genügend Insekten unterwegs, die den Vögeln und ihrem Nachwuchs als Futter dienen. Und auch feuchter, lehmhaltiger Boden als Baumaterial für die Nester findet sich. „Das sind schon ideale Bedingungen hier, wie sie meist nur noch in älteren Ställen zu finden sind“, sagt Petra Dreyer von der Lilienthaler Nabu-Ortsgruppe. Das gilt auch für die Außenfassade, an der Mehlschwalben gesichtet wurden. Dort finden die Vögel den rauen Untergrund, der nötig ist, um die Nester befestigen zu können.

Speziellen Aufwand treibt der Reiterverein für die Schwalben übrigens nicht: Die geschützten Vögel sind standorttreu und kehren in der Regel nach der Überwinterung im Süden in ihre angestammten Nester zurück. Ein paar Bretter haben die Reiter unter der Stalldecke angebracht, um den Nestern einen sicheren Halt zu geben und zu verhindern, dass von oben Kot auf Ross und Reiter fällt. Das war's aber auch schon.

Einer, der sich brennend für das Wohlergehen der Schwalben auf der Reitanlage interessiert und immer mal wieder vorbeischaut, ist Holger Hinrichs. Der 38-Jährige lebt und arbeitet unweit entfernt in der Diakonischen Behindertenhilfe und ist Mitglied im Naturschutzbund. Der „Ostfriesenjung“, wie er sich selbst vorstellt, mag Tiere über alles. Durch einen schweren Unfall in der Lehrzeit hat Hinrichs ein Schädelhirntrauma erlitten. Der Kontakt zu Tieren half ihm während seiner Rehabilitation auf einem Archehof, wieder auf die Beine zu kommen. Er schloss sich dem Nabu an und kümmerte sich auf dem Hof um die Schwalben-Population. Als er vor drei Jahren nach Lilienthal umzog, trat er schon bald der hiesigen Nabu-Ortsgruppe bei.

Auch wenn es am Reiterhof in Lilienthal nicht zu spüren ist: So zahlreich wie früher sind die Schwalben nicht mehr. „Ihre Zahl geht seit vielen Jahren zurück, auch hier in Lilienthal und Grasberg. Eine der Hauptursachen ist der Verlust an Plätzen, an denen sie brüten können. Außerdem werden auch ihre Nahrungsgrundlagen, die Fluginsekten, knapp“, sagt Behrens.

Mit der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ möchte der Nabu dazu beitragen, die Akzeptanz für Schwalben und ihre Nester in der Nähe des Menschen zu erhöhen sowie bestehende Brutplätze zu erhalten und neue zu schaffen. „Jeder kann mit einfachen Mitteln Schwalben an seinem Haus willkommen heißen: mit Nestgrundlagen wie Rauputzstreifen oder Brettchen, Kunstnestern und einer Lehmpfütze im Garten“, erklärt Behrens.

Weitere Informationen zum „Schwalbenfreundlichen Haus“ gibt es unter www.NABU.de/schwalben.