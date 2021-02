Beim Abfackeln des überschüssigen Gases entstehen Stichflammen. (Christian Butt)

Langwedel. Das Unternehmen Wintershall Dea plant, in den kommenden Wochen an der im September 2019 fertiggestellten Erdgas-Bohrung „Völkersen-Nord Z4c“ einen Fördertest durchzuführen. „Vom Ergebnis dieses Tests hängt es ab, ob die Bohrung in Produktion geht“, heißt es in der Mitteilung. Zuerst werde auf dem zwischen Langwedel und Grasdorf im freien Gelände gelegenen Betriebsplatz das notwendige technische Equipment aufgebaut – Container, Tanks, Gerüste und eine sogenannte Coiled-Tubing-Einheit. Deren zentraler Bestandteil ist eine große Trommel, von der ein Stahlrohr mit Werkzeugen an der Spitze langsam abgerollt und über einen Gittermast in die Bohrungen eingeführt werden kann.

An den Aufbau schließt sich nach Angaben des Unternehmens die „Freiförderung“ an. Bei dieser wird Wasser, das jetzt noch im inneren Förderstrang der Bohrung steht, mittels Stickstoff ausgetragen. „Im Zuge der Arbeiten wird kontrolliert Stickstoff mit einem vor Ort vernehmbaren Zischen aus einem Ventil entweichen. Dieser Vorgang ist technisch bedingt und für Mensch und Umwelt völlig ungefährlich“, lässt Wintershall Dea verlauten.

Kontrolliertes Abfackeln

Da unter anderem der Druck des danach aus einer Tiefe von rund 5000 Meter strömenden Erdgases noch stark schwanke, könne es nicht in umschlossenen Systemen verbrannt werden. Hierzu werde an wenigen Tagen jeweils kurzzeitig und in der Regel nur tagsüber eine konventionelle Fackel eingesetzt. „Bevor das Gas zur Fackel gelangt werden die in ihm enthaltene Spuren von Quecksilber mittels eines speziellen Adsorbers zuverlässig abgeschieden und von einem dafür zertifizierten Unternehmen fachgerecht entsorgt“, betont das Unternehmen.

Anschließend wird die „Völkersen-Nord Z4c“ an die vor Ort bereits vorhandene Gastrocknungsanlage angeschlossen, und der eigentliche Fördertest beginnt. Alle Arbeiten, die in Tag- und Nachtschichten ablaufen, wurden laut Mitteilung dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zeitgerecht angezeigt und von diesem genehmigt. Mit dem Abbau aller Gerätschaften werden die Aktivitäten an der „Völkersen-Nord Z4c“ voraussichtlich Mitte März vollständig abgeschlossen sein.