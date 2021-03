Mit den Bundesmitteln werden für die "Sprach-Kitas" Fortbildungen durchs Jugendamt sowie sechs zusätzliche Fachkraftstunden finanziert. (Peter Kneffel)

Landkreis Osterholz. Der Bund dehnt sein Förderprogramm „Sprach-Kitas“ auf drei weitere Kindertagesstätten im Landkreis Osterholz aus. Das teilt Andreas Mattfeldt, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Osterholz/Verden, mit. Demnach haben die SOS-Kita „Wunderwelt“ an der Bördestraße in Osterholz-Scharmbeck, der evangelische Integrationskindergarten „Arche“ in Hambergen sowie der evangelische St.-Johannes-Kindergarten in Schwanewede Aussicht auf insgesamt 141.500 Euro. Das Geld ist gedacht für Fortbildungen und personelle Verstärkung in den Einrichtungen, deren Kinder einen überdurchschnittlich hohen sprachlichen Förderbedarf haben.

„Mit dem Programm ,Sprach-Kitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist' stärkt der Bund in den beteiligten Kitas die alltagsintegrierte sprachliche Bildung, die inklusive Pädagogik sowie die Zusammenarbeit mit Familien", ist Mattfeldt überzeugt. Nach seinen Worten unterstützt der Bund seit 2016 die frühe Bildung mit bisher fast einer Milliarde Euro oder umgerechnet rund 7000 zusätzliche Halbtagskräften.

Im Kreis Osterholz wurden bisher in Ritterhude die Kitas Lehmbarg, Bunkenburgsweg und Goethestraße gefördert, in Osterholz-Scharmbeck die Kitas Käthe-Kollwitz-Straße, Ritterhuder Straße und Buschhausen. Aus Schwanewede waren bisher der Kindergarten Reekens Kamp sowie die Kita Worpsweder Straße im Programm und in Grasberg die gemeindliche Kindertagesstätte in der Speckmannstraße.