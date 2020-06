Jörg Angerstein (links) und Heike Worgullas vor der Streuobstwiese der Borgfelder Hans-Wendt-Stiftung. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. Das teilt die Sprecherin der Stiftung, Heike Worgulla mit. Mit Hilfe der Finanzspritze will die Stiftung „vielfältige Angebote für Kinder und Jugendliche rund um das Thema Klimaschutz im Stadtteil und darüber hinaus ermöglichen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Finanziert werden könne mit den Mitteln unter anderem eine halbe Personalstelle. Die Stiftung könne somit ihren Schwerpunkt der Umweltbildung vertiefen und verstärkt „Unterricht im grünen Klassenzimmer“ auf der Kinder- und Jugendfarm anbieten, heißt es. In verschiedenen Veranstaltungsformaten wolle man fünf Kernbereiche des Klimaschutzes abdecken: Behandelt werden sollen die Themen Mobilität, Konsum, Ernährung, Ressourcenschutz und Energie.