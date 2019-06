Im Heidebad in Wilstedt hat die Saison mit erfreulichen Entwicklungen begonnen (Symbolbild). (Roland Weihrauch/dpa)

Wilstedt. Dank einer Werbeaktion hat der Förderverein Heidebad Wilstedt am Saisoneröffnungswochenende vor einer Woche "20 neue Mitglieder gewonnen“, wie der Vorsitzende Günther Nase mitteilt. Das sei ein Zuwachs von zehn Prozent auf rund 220 Mitglieder. 15 weitere Badbesucher hätten Interesse signalisiert. Zusammen mit weiteren Aktiven hatte Nase die Badegäste begrüßt, die zumeist gekommen waren, um ihre Jahreskarten zu kaufen. Informiert wurde unter dem Motto „Förderverein Heidebad Wilstedt – Immer eine richtige Wahl“.

In den Gesprächen mit den Badegästen habe der Verein über die Leistungen informiert, die er finanziere. Mit den Mitgliedsbeiträgen (derzeit zwölf Euro pro Jahr für Erwachsene und sechs Euro für Jugendliche, ab 2020 20/10 Euro pro Jahr) sowie Zuwendungen von der Wilstedter Bürgerstiftung und von Privatleuten würden Angebote wie Aquabodyfit, Schwimmunterricht für Kinder ab Grundschulalter, „Totenkopf“-Schwimmen (eine Stunde Dauerschwimmen) sowie der beliebte „Arschbomben“-Wettbewerb finanziert. Zusammen mit dem von der Gemeinde veranstalteten „Walk on the water“ sei erneut ein attraktives Programm für die Badegäste entstanden. Bis zum 15. Juni läuft noch der Ideen-Wettbewerb des Fördervereins, bei dem Kinder Vorschläge für ein Vereinslogo einreichen können. Alle Teilnehmer werden zur Siegerehrung ins Heidebad eingeladen.

Das bereits zum Saisonstart geplante Frühschwimmen für Vereinsmitglieder (montags, mittwochs und freitags von 7.30 bis 9 Uhr) musste wegen Erkrankung der Badeaufsicht bisher ausfallen. Start werde am 12. Juni sein. Der Förderverein wolle nun beraten, wie das Frühschwimmer-Angebot künftig auch bei einer Erkrankung der Aufsichtsperson sichergestellt werden kann.