Wenn an diesem Mittwoch um 18 Uhr der Arbeitskreis Freibäder im Tarmstedter Rathaus zu einer vertraulichen Sitzung zusammenkommt, ist zumindest eins ziemlich sicher: Das Kirchtimker Freibad wird wohl nicht so grundlegend saniert, wie sich der Förderverein des Timkebads das wünscht. Der Samtgemeindeausschuss hat jetzt mehrheitlich empfohlen, dass die Samtgemeinde keine Zuschüsse beim Landkreis und beim Land fürs Timkebad beantragt. Die endgültige Entscheidung trifft am 4. Juni der Samtgemeinderat, in dem allerdings ebenfalls die Mehrheitsgruppe von CDU, FDP und Natürlich Samtgemeinde Tarmstedt das Sagen hat.

Beim Förderverein Timkebad sind sie angesichts der Vorentscheidung „verärgert und enttäuscht“, wie der Vorsitzende Oliver Moje der Radaktion sagte. Seit Ende Januar hätten Mitglieder jeden Sonnabend ehrenamtlich im Freibad gearbeitet, den Einsatz schätzt er auf bislang 2000 Arbeitsstunden. Die seien erbracht worden, um die seit Jahren auch der Samtgemeinde bekannten Mängel zu beseitigen und das Bad am 1. Juni zu eröffnen. „Und im Vertrauen darauf, dass die Samtgemeinde zu ihrem 2008 gefassten Grundsatzbeschluss steht, dass alle drei Freibäder erhalten werden“, so Moje. Dazu vermisse er ein klares Bekenntnis, fügt er hinzu. Auch vermisse der Förderverein eine Wertschätzung des bürgerschaftlichen Engagements fürs Timkebad. Schon Jahrzehnte vor Gründung des Fördervereins hätten Kirchtimker ehrenamtlich die Anlage am Laufen gehalten. Von den 150 000 Euro, die die Samtgemeinde für die Herrichtung des Kirchtimker Freibads bereitgestellt habe, seien bis jetzt etwas mehr 50 000 Euro verbaut worden. So sei eine neue Chlorierungsanlage installiert worden, Stolperfallen wurden beseitigt, die Pflasterung ums Becken sowie Zäune erneuert, das Becken gespachtelt, versiegelt und gestrichen, beim Umkleidegebäude wurden die Asbestdachplatten durch ein Blechdach ersetzt, und auch die Pommesbude sei hergerichtet worden. Nun hofft der 350 Mitglieder starke Förderverein, dass er die übrig bleibenden Mittel aufs nächste Jahr übertragen kann. Und er hofft, dass die Beckenköpfe noch eine Weile halten. „Die sind ja auch von 1962“, sagt Moje.

Sollten tatsächlich keine Zuschüsse beantragt und die große Sanierung zu den Akten gelegt werden, „würden wir weiterhin auf Sicht fahren“, so Moje. Heißt: Es würde immer nur das Allernötigste repariert werden. Das Bad könnte nach dem jetzigen Stand sicher noch einige Jahre betrieben werden, doch fehle einfach die langfristige Perspektive. „Wir hätten schon gerne eine Zusage für eine dauerhafte Unterstützung.“ Von der Sitzung des Bäder-Arbeitskreises erwartet Moje: „Nichts.“ Die versprochene ergebnisoffene Diskussion zur Zukunft der drei Freibäder sei ausgeblieben. Statt des angekündigten großen Bäder-Konzepts gebe es "nur Klein-Klein“.

Rolf Bader (SPD), Vorsitzender des Sport- und Freizeitausschusses und Mitglied des Bäder-Arbeitskreises, kommentiert den jetzigen Sachstand so: „Wenn es nach mir ginge, würde die Samtgemeinde das Kirchtimker Bad auf den gleichen technischen Stand bringen wie die Bäder in Hepstedt und Wilstedt, nur ohne Heizung.“ Sein Vorschlag: „Jedes Jahr Geld fürs Timkebad im Haushalt einstellen. Man muss ja nicht alles auf einmal machen.“ Gesprochen werde in der Sitzung an diesem Mittwoch außerdem über einen Fragebogen, der an die Freibadbesucher ausgegeben werden soll. Darin sollen sie angeben, was ihnen gefällt und was nicht und was sie an den Schwimmbädern ändern würden.

Die drei Freibäder in der Samtgemeinde Tarmstedt waren jetzt auch Ziel einer Fahrradtour, die der SPD-Ortsverein Tarmstedt organisiert hat. Die Bilanz nach 25 Kilometern und den Gesprächen vor Ort fasste der Tourenleiter Bernd Sievert so zusammen: „Allen Teilnehmern ist klar geworden, wie wichtig die Arbeit der Schwimmbad-Fördervereine ist.“ Im Heidebad in Wilstedt zeigte ihnen der Vorsitzende des dortigen Fördervereins, Günther Nase, die „Matschecke“ für die Kleinen, die neuen Duschen und den Betriebsraum, der vor ein paar Jahren mit neuer Technik ausgestattet worden war. Der 2010 gegründete Förderverein habe mittlerweile circa 200 Mitglieder.

Im Freibad Kirchtimke erhielten die Besucher vom stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins, Guido Martens, Einblicke in Bereiche, in die der „normale“ Badegast nicht komme, so Sievert – das betraf den Technikraum als auch die Quelle, aus der ursprünglich das Wasser für das Bad entnommen wurde. Auch den Feiertag am 1. Mai nutzten die ehrenamtlichen Helfer, um im Bad zu arbeiten, indem sie den Beckenkopf gestrichen haben. Exemplarisch für die Arbeiten des Fördervereins wurde das neu eingedeckte Dach vorgestellt. Laut Kostenvoranschlag einer Firma sollte diese Arbeit 20 000 Euro kosten. Da Mitglieder des Fördervereins den Job übernommen hätten, müsse die Samtgemeinde nur Materialkosten von rund 3000 Euro aufwenden.

Im Hepstedter Ummelbad erklärte der Vorsitzende des Fördervereins, Peter Breitsprecher, welche Arbeit die Ehrenamtlichen dort leisteten. Allein um das 9000 Quadratmeter große Arial vom Laub zu befreien, seien Anfang April 30 Mitglieder einen ganzen Vormittag beschäftigt gewesen. Zudem seien marode Zaunpfähle ersetzt sowie Beete und Matschecke gepflegt worden. Der Verein habe derzeit 270 Mitglieder.



