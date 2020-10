Vor dem Osterholzer Amtsgericht musste sich ein 47-Jähriger aus Worpswede verantworten. (Christian Kosak)

Worpswede/Osterholz-Scharmbeck. Ausgesprochen offen bekannte sich ein 47-jähriger Angeklagte im Prozess vor dem Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck zu der ihm vorgeworfenen Straftat. „Ich will mich 100-prozentig und im vollen Umfang darauf einlassen“, sagte der Worpsweder gleich zu Prozessbeginn. Doch so ganz genau könne er sich an den Vorfall gar nicht erinnern, räumte er ein. Auf der Anklagebank saß er wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr. Mit fast zwei Promille Blutalkoholgehalt hatte ihn die Polizei nach einer Fahrt zu einer Tankstelle und dann zurück nach Hause geschnappt. Das war an einem Spätnachmittag Anfang März.

Wie es denn zu der Trunkenheitsfahrt gekommen sei, fragte Strafrichterin Johanna Kopischke den 47-Jährigen. Das Ganze habe „eine lange Vorgeschichte“, entgegnete der Angelagte. Im vergangenen Jahr sei er einmal schwer erkrankt, zum anderen sei seine Mutter im Januar verstorben, und er leide unter Depressionen, zählte der Worpsweder auf. Darüber hinaus gebe es auch familiäre Probleme, wie er berichtete: „Meine Frau ist ausgezogen. Wir gehen auseinander.“

Eindeutige Vorstrafen

Außerdem sei er Alkoholiker: „Ich bin unter Trinkdruck zur Tankstelle gefahren, weil ich mir noch mal Wodka kaufen wollte.“ Er sei aber froh, dass bei seiner Trunkenheitsfahrt keiner Person etwas passiert sei, zeigte er sich erleichtert. Inzwischen stehe für ihn aber fest: „Ich muss etwas dagegen tun.“ Insofern unterziehe er sich seit März einer Psychotherapie. In Kürze will sich der 47-Jährige außerdem mehrere Wochen in eine Klinik begeben.

Drei Eintragungen gibt es bei ihm im Bundeszentralregister. Ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und zwei vorherige Trunkenheitsdelikte im Straßenverkehr sind dort verzeichnet. „Zu Ihren Lasten spricht, dass Sie einschlägig vorbestraft sind“, sagte deshalb die Staatsanwältin. Sie hielt dem Worpsweder aber zugute, dass er sich „geständig gezeigt“ habe und sich wegen seiner Depression einer Therapie unterziehe. Sie beantragte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 60 Euro, 3600 Euro, dazu eine Sperrfrist für den Führerschein von zwölf Monaten.

Der Anwalt des Angeklagten, Jochen Busch-von Krause, sagte in seinem Plädoyer: „Das ist ein Geständnis, das man selten hört. Er hat sich der Situation gestellt.“ Für seinen Mandanten sei es ein „Glücksfall“ gewesen, dass man ihn erwischt habe. „Das war für ihn ein Weckruf“, so der Verteidiger.

Die konfliktbeladene häusliche Situation hat nach seinen Worten zum Griff zur Flasche geführt. „Aber jetzt sorgt mein Mandant dafür, dass er sein Leben wieder auf die Reihe kriegt.“ Er wolle dem Antrag der Staatsanwältin folgen, sagte Busch-von Krause. „Ein Jahr Führerscheinsperre ist auch angemessen.“ Doch die Tagessatzhöhe sollte eher auf 50 Euro festgelegt werden, hielt der Verteidiger eher für vertretbar .

Dem schloss sich Strafrichterin Kopischke an. Fällig sind nun 60 Tagessätze zu 50 Euro, 3000 Euro. „Sie haben noch mal Glück gehabt, dass nichts passiert ist“, gab die Richterin in ihrer Urteilsbegründung dem Worpsweder zu bedenken. Sie gehe nun davon aus, dass er „auf dem richtigen Weg“ sei. „Sie haben den Absprung noch rechtzeitig geschafft.“

Eine Führerscheinsperre von zwölf Monaten hielt auch die Richterin für „erforderlich“. Es werde aber ein „steiniger Weg“, den Führerschein wiederzuerlangen, hielt sie dem 47-Jährigen vor Augen. Er und sein Verteidiger nahmen das Urteil an.

Der schon eingezogene Führerschein wird entwertet und nicht wieder ausgehändigt. Er muss neu beantragt werden. Behörden empfehlen, spätestens drei Monate vor Ablauf der Sperrfrist einen neuen Führerschein zu beantragen. Vorgelegt werden muss dazu ein polizeiliches Führungszeugnis und abhängig von der beantragten Fahrzeug-Klasse weitere Unterlagen. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) bei einem Blutalkoholgehalt von 1,6 Promille und mehr oder wenn jemand zweimal wegen Alkohol am Steuer überführt worden ist. Die MPU kostet in diesem Fall gut 400 Euro, und die sind vom Alkoholsünder selbst zu entrichten.