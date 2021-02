Vor dem Gericht stellte ein 23-Jähriger sich als ziemliches Unschuldslamm dar. (Peter Steffen)

Verden/Osterholz-Scharmbeck. Der folgenreiche Faustschlag ins Gesicht der früheren Freundin kommt einen 23-Jährigen teuer zu stehen. Wenn es nach dem Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck gegangen wäre, hätte der junge Mann allerdings noch einen deutlich höheren Betrag dafür leisten müssen, dass er die ein Jahr ältere Ex-Lebensgefährtin im August 2019 auf dem Erntedankfest in der Kreisstadt attackiert hat. Im Berufungsverfahren am Landgericht Verden wurde die Geldstrafe nun um immerhin 2000 Euro reduziert.

Fast genau ein Jahr nach dem Tatgeschehen, das sich – wesentlich glimpflicher – auch auf den neuen Freund des Opfers erstreckt hatte, war der Angeklagte vom Amtsgericht wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz zur Zahlung von 90 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt worden. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte sogar noch mehr verlangt, 120 mal 60 Euro, und dabei auch berücksichtigt, dass der Osterholzer zu diesem Zeitpunkt bei der Justiz schon kein unbeschriebenes Blatt mehr war.

Zeugen wirken glaubhaft

Die empfindliche Geldstrafe ging dem Osterholzer jedenfalls gegen den Strich. Schließlich hatte seine Verteidigerin ja auch einen Freispruch gefordert. Ungeachtet dessen war die Berufung jetzt auf den sogenannten Rechtsfolgenausspruch beschränkt, der Schuldspruch somit schon rechtskräftig. Dies schien dem Angeklagten aber gar nicht klar zu sein. Kaum war ihm das Wort erteilt worden, hob er auch schon wieder an, sich wie in erster Instanz als Unschuldslamm darzustellen. Er sei auf dem Fest verbal provoziert worden, „zugeschlagen habe ich nicht“, beteuerte er, es habe lediglich eine „Schubserei“ gegeben. Diese Darstellung hatte bereits die Amtsrichterin als „Schutzbehauptung“ bezeichnet. Die Kollegin am Landgericht musste den 23-Jährigen erst einmal bei seinen erneuten Bemühungen bremsen, das damalige Verhalten völlig zu verharmlosen. Die Vorsitzende Richterin der 6. kleinen Strafkammer verwies auf die Feststellungen im Urteil, die nach glaubhaften Zeugenaussagen getroffen worden waren, und darauf, dass es „nur“ noch um die Höhe der Strafe gehe. Dennoch hielt es die Kammer für erforderlich, zumindest das Opfer noch einmal zu befragen.

Die heute 24-Jährige aus der Gemeinde Hambergen hatte im April 2019 beim Familiengericht in Osterholz-Scharmbeck eine einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz (GewSchG) erwirkt. Diese sollte, wie üblich, für vorerst ein halbes Jahr gelten. Danach war es dem Angeklagten unter anderem untersagt, sich der Ex-Freundin auf mehr als 20 Meter zu nähern und Telekommunikation zu ihr aufzunehmen. Dass sie selbst in der Folgezeit mehrfach Kontakt zu dem Angeklagten gesucht hat, begründete sie vor allem mit einer Reihe von Angelegenheiten, die nach seinem Auszug aus der vormals gemeinsamen Wohnung noch zu klären gewesen seien.

Auf der Initiative zur Kontaktaufnahme ritt die Verteidigerin des 23-Jährigen wieder herum. Es habe ja offenbar auch noch persönliche Treffen des Ex-Paares gegeben. Von der Richterin gefragt, ob dabei denn auch über die Gewaltschutzanordnung geredet worden sei, sagte die Zeugin: „Kann sein“. Weniger schwammig fielen ihre Angaben zum Geschehen auf dem Erntefest aus. Durch den Faustschlag des Angeklagten habe sie eine Prellung der Nase, eine Platzwunde an der Unterlippe, weitere Prellungen sowie länger anhaltende Schmerzen an der Wirbelsäule erlitten. Sie sei zwei Wochen krankgeschrieben gewesen, habe auch „Angst und Albträume“ gehabt. Aber heute sei es „okay“. Was die 24-Jährige seinerzeit veranlasst hatte, Gewaltschutz zu beantragen, blieb in der Berufungsverhandlung weitgehend offen. Aufhorchen ließ zunächst eine Bemerkung während ihrer Vernehmung: „Er kann sehr charmant sein, wenn er möchte“. Aufschlussreicher war noch, was sie sagte, nachdem der Angeklagte sich im Gerichtssaal noch einmal entschuldigt hatte. „Es war nicht meine Absicht, dass er eine hohe Strafe erhält“. Aber: „Dieser Schlag war einer zu viel“. Beide schienen Mühe zu haben, die Tränen zurückzuhalten.

Der Blick ins Bundeszentralregister ergab, dass der 23-Jährige Ende November 2019 vom Amtsgericht bereits eine Geldstrafe von 3600 Euro wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung von Ordnungshütern kassiert hat. Diese „Ausraster“ hatten sich nur zwei Monate vor der Tat auf dem Erntefest ereignet. Die Verteidigerin des Angeklagten bat nun darum, die wegen Körperverletzung verhängte Geldstrafe „deutlich abzumildern“. Ihr Mandant habe die frühere Freundin „in Ruhe gelassen“, bis diese auf dem Fest mit ihrem neuen Freund aufgetaucht sei. Die Staatsanwältin sprach sich für eine Senkung auf 75 Tagessätze aus, das Gericht hielt 50 Tagessätze und somit 2500 Euro für tat- und schuldangemessen.