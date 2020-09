Die Zahl der Fälle im Raum Rotenburg ist gestiegen. Nach den zwei bekannten Fällen an Schulen sind aber keine weiteren hinzugekommen. (Hendrik Schmidt/dpa)

Landkreis Rotenburg. Nach den Coronafällen an zwei Schulen in Bremervörde und Rotenburg sind zu den bekannten Infektionen keine weiteren hinzugekommen. Wie berichtet, hatten sich an einer Hauptschule in Bremervörde eine Lehrkraft und an der Stadtschule in Rotenburg ein Kind mit dem Virus infiziert. Daraufhin war das Umfeld dieser Menschen getestet worden, in Rotenburg gehörten auch die Mitschüler zu diesem Kreis. Alle Tests fielen bislang negativ aus. In der kommenden Woche sollen die Tests wiederholt werden, teilt die Landkreisverwaltung mit. Auch die Tests der Kontaktpersonen und des Personals eines Rotenburger Altenheims fielen negativ aus. Dort war zuvor ein Bewohner positiv getestet worden. Dennoch gibt es seit Donnerstag im Landkreis vier neue Corona-Fälle. Bisher wurden seit Pandemie-Beginn 209 Fälle gezählt, 177 davon sind mittlerweile wieder genesen, zwei Personen sind gestorben. Damit zählt das Gesundheitsamt in Rotenburg aktuell 30 Infizierte. Bei den neuen Fällen handelt es sich in zwei Fällen um Kontaktpersonen, die anderen Personen sind Reiserückkehrer.