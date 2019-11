Matthew James Lowe und Daniel Rymer Trenholme machen schon seit der Schulzeit zusammen Musik und bilden zusammen das Folk-Duo Stables. (fr)

Das Folk-Musik-Duo Stables wird an diesem Donnerstag, 21. November, im Schroetersaal in Murkens Hof in Lilienthal, Klosterstraße 25, auftreten. Bei den Stables handelt es sich um Matthew James Lowe und Daniel Rymer Trenholme. Laut Veranstalter machen die beiden schon seit der Schulzeit zusammen Musik. Lowe ist außerdem Frontmann der erfolgreichen Folk-Pop-Band Keston Cobblers Club. Trenholme gibt den Drummer bei The Lost Cavalry.

Das Duo zeichnet sich Kennern zufolge durch seine energiegeladenen Live-Auftritte aus. Mit diversen Instrumenten erzeugen sie den Sound einer kompletten Band und erinnern manchmal auch nach Simon and Garfunkel. Nach der Veröffentlichung Ihres Debütalbums „Beyond Brushes“ erschien 2018 ihr zweites Album „Reverie“. Nach Auftritten unter anderem auf dem Glastonbury Festival in diesem Jahr, ist das Duo aktuell wieder in Europa auf Tour.

Das Konzert wird veranstaltet von Kulturlicht, einer Initiative für regionale Kulturförderung und Kreativschaffende im ländlichen Raum. Es beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Hutspende gebeten. Getränke können mitgebracht werden.