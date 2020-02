John Jones ist von Anfang an Sänger der Oysterband. Der gebürtige Waliser gründete die Band um 1978 im englischen Canterbury. Zwei weitere Kollegen aus den Anfangstagen sind ebenfalls dabei geblieben. (Lars Fischer)

Worpswede. Die Oysterband hat seit ihrer Gründung in den späten 70er-Jahren, damals noch als Oyster Ceilidh Band, traditionelle britische Folkmusik immer mit aktuellen Inhalten ins Hier und Jetzt geholt. Sicher nicht so ruppig und radikal, wie die Pogues das mit der irischen Musikgeschichte angestellt haben, und auch nicht so hippiesk wie die Levellers, aber mit großer Entschiedenheit. Ganz sicher war die Band dabei nie unpolitisch, aber so deutlich, wie sie aktuell Stellung bezieht, ist sie bislang eher selten aufgetreten.

Der Brexit, den das Quartett auf Tour in Europa miterleben musste, habe alles geändert, sagt Fiddler Ian Telfer irgendwann im Laufe des Auftritts in der Music Hall. Und er fügt ein paar deutliche Worte hinzu, die klarmachen, was die Musiker von der Idee halten. Dass insbesondere Künstler, die einen Großteil ihrer Arbeit im Ausland absolvieren, von dem Ende der EU-Mitgliedschaft ihrer Nation nicht begeistert sind, ist dabei wenig überraschend. Telfer zitiert den schottischen EU-Abgeordneten Alyn Smith, der die Europäer darum bat, ein Licht anzulassen, damit man nach Hause finde. Das Thema Brexit zieht sich wie ein roter Faden durch den Abend, und das letzte Stück „Put out the light“ nimmt auch die Licht-Metapher wieder auf.

Davor bietet das Sextett, zu dem neben Telfer mit Sänger John Jones und Gitarrist Alan Prosser zwei weitere Gründungsmitglieder gehören, 22 weitere Songs auf, die den Bogen von dem sehr traditionellen Instrumental „Galopede“ bis hin zu gemäßigt rockigen Nummern spannen. Schlagzeuger Pete Flood, Al Scott am Bass und Cellist Adrian Oxaal komplettieren die Besetzung, die immer mal die Instrumente wechselt und mit Mandoline, Melodeon oder zusätzlichen Gitarren den Klang zumindest in Ansätzen variiert. Auf die ganz große Abwechslung setzen die Sechs nicht, und nicht jeder der Songs hat ein solches Ohrwurm-Potenzial wie Hits wie „Everywhere I go“, „Northern lights“ oder „The shouting end of life“. Dennoch lässt das Programm, das quer durch die gesamte Karriere führt, kaum Wünsche offen.

Die Anfänge der Oysterband waren deutlich traditioneller geprägt als die Alben, mit denen die Gruppe Mitte der 1980er-Jahre bekannt wurde. Bemerkenswert ist Ian Telfers kurzer Exkurs über irische und englische Folklore, denn bei allem keltischen Einfluss scheint der Band anscheinend doch wichtig zu sein, ihre angelsächsische Prägung herauszustreichen. Allerdings, so muss Ian Telfer zugeben, der größte Unterschied sei doch, dass die englischen Überlieferungen ein wenig fröhlicher ausfallen als die irischen. Was ein Blick in die Geschichte, zumindest aus irischer Sicht, sicher erklärt. Nichtsdestotrotz bedient sich auch die Oysterband explizit bei schottischen und irischen Formen und Inhalten, sodass diese Unterscheidung im Grunde irrelevant ist.

Bei allem Ärger über die politische Entwicklung ist die Reaktion vielleicht auch von Trotz geprägt. Auf jeden Fall scheint es so, dass die anscheinend unaufhaltsame Entwicklung nicht in Lethargie, sondern in noch größere Feierlaune mündet. Die Haltung ist: Wenn wir schon nichts mehr aufhalten können, müssen wir wenigstens das Beste daraus machen. Entsprechend entschieden packt die Band das Konzert an und gewinnt das Worpsweder Publikum so im Handumdrehen. Ein Großteil ihrer Songs ist schlichtweg unwiderstehlich hymnisch, sodass Jones' Aufforderung zum Mitsingen nur allzu gern entsprochen wird. Die Band fühlt sich ihrerseits davon beseelt, und so entsteht das, was nur entstehen kann, wenn man sich öffnet statt abzuschotten: ein kollektives Glücksgefühl.