Ein Kreisel an dieser Kreuzung in der Gemeinde Worpswede ist seit langem im Gespräch. (Hans-Henning Hasselberg)

Worpswede. Die Worpsweder Wählergemeinschaft (UWG) möchte eine Machbarkeitsstudie zum Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Bergedorfer Straße/Worphauser Landstraße/Bremer Landstraße (L 153) in Auftrag geben. Dort zweigen außerdem die Wörpedahler und Westerweder Straße ab. Die Diskussion um den Fahrradverkehr im Ort und letztlich der Bericht der WÜMME-ZEITUNG zur Bebauung des angrenzenden Grundstücks Dreyers Reeg, mit dem Hinweis des Landkreises, dass ein Kreisel an dieser Stelle zurzeit kein Thema sei, habe dazu geführt, dass die UWG sich erneut mit dem Thema Verkehrsentlastung des Ortszentrums beschäftigt habe, so der Vorsitzende Jochen Semken.

Vor diesem Hintergrund verweist die UWG darauf, schon seit Jahren Pläne für eine Ortsumfahrung voranzutreiben. Sie erinnert an ihre Resolution zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs, die bereits 2016 im Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde. Inhaltlich wurde der Bau eines Kreisels auch im Rahmen der Sanierung der Bergedorfer Straße (K 28) beraten und im Handlungsfeld Mobilität des Gemeindeentwicklungsprozesses empfohlen. In konkrete Beschlüsse mündete dies aber nicht.

Nach dem Ausbau der Bergedorfer Straße im Jahr 2018 müssten laut UWG nun die nächsten Schritte folgen. Ziel soll eine komplette Ortsumfahrung von Weyermoor bis Mevenstedt bleiben. Dazu müsse auch die Weiterführung der Strecke über die Wörpedahler Straße betrachtet werden. Da sich im Bereich Nordsode Schwierigkeiten wegen Platzmangel abzeichneten, solle auch eine alternative Trassenführung – leicht versetzt zum bisherigen Straßenverlauf – in die Überlegungen einfließen.

Die UWG beantragt, Landkreis und Land aufzufordern, bei der anstehenden Sanierung der Landesstraße 153 in diesem Jahr bereits einen Kreisverkehr zu bauen. Ersatzweise solle zumindest sichergestellt werden, dass der Verkehr aus Richtung Lilienthal deutlich sichtbar auf die Bergedorfer Straße abgeleitet wird, um den Worpsweder Ortskern zu entlasten.