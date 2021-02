Die Worpsweder Grünen fordern, dass öffentliche Rats- und Ausschusssitzungen per Video- und Audio-Stream im Internet übertragen werden. Dann können Interessierte auch dann teilnehmen, wenn beispielsweise Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder fehlen. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Worpswede. Die Grünen sind bislang nicht im Worpsweder Gemeinderat vertreten und können demzufolge auch keine Anträge stellen. Das hält den Worpsweder Ortsverband aber nicht davon aus, genau dieses zu tun. Er forderte so den Bürgermeister und die Fraktionen auf, öffentliche Rats- und Ausschusssitzungen per Video- und Audio-Stream im Internet zu übertragen. Zur Begründung führt Sprecher Michael Sawatzki aus, dass nicht nur die Corona-Pandemie, sondern beispielsweise auch schlechte Anbindungen im öffentlichen Nahverkehr oder fehlende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder dafür sorgen, dass interessierte Bürger nicht immer vor Ort an den Sitzungen teilnehmen könnten. „Dem kann durch eine digitale Alternative entgegengekommen und so mehr Bürgernähe und -beteiligung geschaffen werden“, argumentiert Sawatzki. „Ein Live-Stream führt zu mehr Transparenz in der Gemeindepolitik und fördert die Identifikation der Bürger mit ihrer Gemeinde.“ Dadurch könne auch ein Imagegewinn erreicht werden, es sei aber vor allem mit Rücksicht auf die Gesundheit der Ratsmitglieder sowie der Teilnehmer an Sitzungen derzeit „dringend erforderlich“.

Zahlreiche Kommunen in Deutschland haben sich bereits für ein Live-Streaming-Angebot auf der eigenen Internetpräsenz entschieden. Auch in der Region gibt es dafür Beispiele, etwa in Delmenhorst, Achim oder aktuell beim Borgfelder Beirat. Seit 2016 sind in Niedersachsen Film- und Tonaufnahmen von öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen und deren Übertragung per Live-Stream grundsätzlich möglich. Allerdings können einzelne Ratsmitglieder oder Gäste die Zustimmung zur Übertragung ihrer Beiträge verweigern. Es müssen also Einverständniserklärungen vorliegen, und – sollten nicht alle einverstanden sein – geht es nicht, eine Kamera komplett senden zu lassen, sondern jemand muss händisch jederzeit eingreifen können.

Rechtliche und technische Einwände

Dennoch, im Juli 2020 wurde angesichts der Corona-Pandemie das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz ergänzt, auch um beispielsweise eine digitale Teilnahme der Gemeinderatsmitglieder an Sitzungen zu ermöglichen. Dafür und auch für die Übertragung müsste in Worpswede die Geschäftsordnung des Gemeinderates mit Zustimmung einer Zweidrittel-Mehrheit geändert werden. Darauf hofft der Grüne Ortsverband, der selber seit einem halben Jahr alle Veranstaltungen nur noch online anbietet.

Bürgermeister Stefan Schwenke betrachtet den Antrag formal lediglich als „Anregung“, wie er auf Nachfrage sagte. Er habe dazu im Verwaltungsausschuss ein Meinungsbild abgefragt und den Grünen geantwortet: „Überwiegend ist man der Auffassung, diese Anregung weiter zu prüfen und die Erfahrungen anderer Gemeinden gleicher Größenklasse zum Beispiel über den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund in Erfahrung zu bringen.“ Schwenke geht aber nicht davon aus, dass diese Angelegenheit noch in dieser Wahlperiode, also bis September, in Form einer Änderung der Hauptsatzung behandelt werde.

Aber der Verwaltungschef hegt auch Bedenken, dass einzelne Ratsmitglieder gegen die Veröffentlichung ihrer Redebeiträge per Video- und Audio-Stream Vorbehalte haben oder sich gar weigern könnten, dieses Verfahren voranzubringen. Auch müsse dafür Sorge getragen werden, das Recht am eigenen Bild von Zuhörern nicht zu verletzen. Sein Fazit lautet: „Für die Gemeinde Worpswede würde dies einen nicht unerheblichen Aufwand personell und finanziell bedeuten. Die praktische Umsetzbarkeit bei unterschiedlichen Sitzungsorten (Gaststätten, Dorfgemeinschaftshäusern) wäre mehr als fraglich.“ Er wolle nun erst einmal die Erfahrungen anderer Gemeinden hören.

Die CDU steht dem Streamen grundsätzlich positiv gegenüber, betont der Gemeindeverbandsvorsitzende Heiko Pankoke. Aber auch seine Partei teilt die Bedenken des Bürgermeisters. Rechtlich seien sie angebracht, so Pankoke, schade sei es dennoch. Er persönlich findet: „Wenn ich ein öffentliches Amt ausübe, dann muss ich mich auch der Öffentlichkeit stellen.“ Auch die Sozialdemokraten haben sich gegen das Streamen ausgesprochen, nicht zuletzt deshalb, weil ein ähnlicher Antrag im Osterholzer Kreistag 2020 abgelehnt wurde – damals kam der Impuls von der AfD. Der Worpsweder SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Uphoff berichtet, man habe sich in anderen Gemeinden umgehört und die Erfahrungen seien nicht positiv. Er sagt: „Wir sind noch nicht so weit.“

Die UWG steht dem Ansinnen anders gegenüber. Fraktionschef Jochen Semken kann sich inzwischen Übertragungen durchaus vorstellen, wie er sagt. „Vielleicht baut es auch die Schwellenangst sich zu beteiligen bei einigen ab, wenn man dafür nicht ins Rathaus kommen muss.“ Aber auch er sieht Probleme wegen des technischen Aufwands und der rechtlichen Lage. Und er gibt zu bedenken, dass die Situation in Worpswede anders als in manch anderen Gemeinden sei: „Wir machen bislang alles in Präsenz und gehen lieber in einen größeren Saal anstatt Öffentlichkeit auszuschließen“, so Semken. Er sehe so nicht die akute Dringlichkeit des Antrags, der keiner sein darf, würde ihn aber unterstützen.

Michael Sawatzki überraschen die zögerlichen Signale der Parteien, die ersten Reaktionen auf seinen Vorstoß seien deutlich positiver ausgefallen, berichtet er aus persönlichen Gesprächen. Dass nun doch wieder die Bedenken in der Vordergrund rücken, findet er seinerseits „bedenklich“.