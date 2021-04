So sah es am Upper Borg vor der Fällung der Eichen aus. Inzwischen sind die Bäume Wohnhäusern gewichen. (Petra Scheller)

Borgfeld. Hermann Vinke, Mitbegründer des Borgfelder Forums, hat den Borgfelder Beirat aufgefordert zu überlegen, wie die Bremer Baumschutzsatzung „verbessert“ werden könnte. Zur Begründung führte er während der jüngsten Beiratssitzung an, dass in Borgfeld zu viele Bäume der Kettensäge zum Opfer fielen. Als Beispiele nannte er Upper Borg, wo auf zwei Privatgrundstücken neun Eichen gefällt worden sind, und die Einmündung Am Hollerdeich. Dort seien ebenfalls fünf, wie Vinke meinte, „gesunde Eichen“ gefällt worden. „Diese Bäume gehören zum Stadtbild“, schimpfte der Borgfelder.

Wie berichtet, sehen besonders alteingesessene Borgfelder den Bauboom der vergangenen Jahre und die damit einhergehenden Baumfällungen mit Sorge und Unverständnis. Einige hatten ihrer Angst vor einem Kahlschlag in den Sozialen Medien Ausdruck verliehen.

Mehr zum Thema Kritik an Baumfällungen für Neubauten Borgfelder haben Angst vor Kahlschlag Der Bau-Boom in Borgfeld hält an. Wo einst kleine Einfamilienhäuser auf parkähnlichen Grundstücken ruhten, drängen sich Doppelhäuser dicht an dicht. Anwohner kritisieren ... mehr »

Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe hatte sich bereits in der Vergangenheit für den Erhalt gesunder Bäume ausgesprochen – und gab nun auch Vinke eigenen Worten zufolge zu „einhundert Prozent recht“: Die derzeit geltende Baumschutzsatzung lasse zu viele Ausnahmen zu, so Bramsiepe. In den beiden Fällen Upper Borg und Hollerdeich existierten Gutachten, die belegten, dass die Bäume nicht mehr zu retten gewesen seien.

Die Umweltbehörde hatte die Fällung auf den Grundstücken Upper Borg 42 und 42a nach Recherchen der WÜMME-ZEITUNG aber auch damit begründet, dass vier Eichen auf einer Grundstückszufahrt stehen und zwei weitere den Bau eines der geplanten Häuser stören würden. Die Bäume könnten nicht stehen bleiben, weil sie die Nutzung des Grundstücks auf unzumutbare Weise einschränkten, hieß es. Bramsiepe: „Möglicherweise muss die Schutzsatzung verschärft werden, damit nicht mehr so viele Ausnahmen möglich sind.“