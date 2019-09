Gabriele Graf im Winter in ihrem Garten. Der Verkehr auf der Osterweder Straße geht ihr auf die Nerven. (Christian Platz)

Worpswede. Eigentlich liebt sie ihr Zuhause, und das ist auch der Grund, weswegen sich Gabriele Graf so ins Zeug legt. Die Worpswederin wehrt sich gegen den starken Verkehr, der sich täglich durch den Ort wälzt. Um die Belastung zu reduzieren, um die Politiker in der Gemeinde und im Landkreis aufzurütteln und um Mitstreiter zu gewinnen, hat sie nun eine Onlinepetition verfasst. Ihr Ziel: eine Tempobegrenzung auf 30 km/h auf den zentralen Straßen im Ort.

Graf ist in Politikkreisen keine Unbekannte: Schon häufiger hat sie sich mit ihren Anliegen an die Entscheider gewandt. Vor Jahren setzte sie sich für die Anrechnung von Kindererziehungszeiten auf die Rente ein. Und seit sie an der Osterweder Straße wohnt, hat sie den innerörtlichen Verkehr zu ihrem Thema gemacht. Denn von dem gibt es aus ihrer Sicht zu viel. Und das wirke sich auf die Lebensqualität in Worpswede aus.

Die Ruheständlerin kann ihre Beobachtung auch belegen. Eine Zeit lang stand sie mit Zettel und Stift am Fenster, um die schweren Laster zu zählen, die an ihrer Wohnung vorbeifahren. Auch ein Lärmmessgerät hat sie eingesetzt und einen Geschwindigkeitsmesser, um nachzuweisen, wie schnell die Fahrzeuge im Ort unterwegs sind. Vor allem diese Raserei nervt sie: „Worpswede muss sicherer werden, unsere Idylle ist massiv bedroht.“ Graf nimmt aber auch die aktuelle Klimadebatte auf: Der CO2-Ausstoß müsse reduziert werden, es müssten alle aufwachen: „Die Zeit ist reif“, sagt sie.

Mit ihrer Petition, die auf der Internetseite change.org hinterlegt ist (Suchbegriff „Worpswede“) will Graf nun Mitstreiter gewinnen. Knapp 200 Menschen hat sie online schon gewinnen können. Zudem liegen ihr noch ein paar Dutzend Unterschriften auf Papier vor. Irgendwann will sie einen Strich ziehen und mit dem Haufen Unterschriften bei der örtlichen Politik vorstellig werden.

Die Worpswederin engagiert sich noch an anderer Stelle für eine Verbesserung der Verkehrssituation im Ort. So macht sie in der Arbeitsgruppe „Mobilität“ im Zuge des Gemeindeentwicklungsprozesses „Worpswede 2030“ mit. Auch diese Gruppe hat Forderungen nach Tempo 30, neuen Zebrastreifen und anderen Verkehrsverbesserungen aufgestellt. Erst kürzlich wurde der Gemeinderat darüber informiert (wir berichteten). Doch die vergangenen Monate in der Gruppe haben sie frustriert: „Wir werden nicht ernst genommen.“ Vielleicht lasse sich das mit der Petition ja ändern.

Weitere Informationen

Die Onlinepetition findet sich auf der Plattform change.org. Wer die Suchfunktion (Lupe) nutzt und „Worpswede“ eingibt, kann die Petition einsehen.