Fischerhude. Die Fischerhuder Ortsmitte mit ihrem traditionsreichen Kern ist schon seit vielen Jahren nicht nur wegen ihrer Schönheit ein Gesprächsthema unter Bürgern, Politikern und Verwaltungsmitarbeitern. Nicht nur die Verkehrssituation durch die touristischen Aktivitäten bereitet den Einwohnern des Künstlerdorfes mitunter Sorgen, auch die Art der optischen und räumlichen Gestaltung der Dorfmitte hat in der Vergangenheit bereits Konfliktpotenzial geliefert. Mit eben diesen Themen haben sich daher auch die Mitglieder des Ortsrates Fischerhude in ihrer jüngsten Sitzung in der Aula der Ottersberger Wümmeschule auseinandergesetzt.

Dass der Tourismus in dem für Tagesausflügler so attraktiven Dorf sich leider auch massiv negativ auf den Verkehr auswirkt, ist in Fischerhude sicher nichts Neues. Meist wird dort das Fahrzeug abgestellt, wo sich noch ein freies Plätzchen erhaschen lässt. Insbesondere für Anwohner, Fußgänger und Schulkinder können durch das geballte Verkehrsaufkommen vor allem im Ortskern jedoch ärgerliche und gefährliche Situationen entstehen. Am 15. April dieses Jahres haben sich daher die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg (FGBO) zusammengetan und einen Antrag an den Ortsrat um Bürgermeister Wilfried Mittendorf (FGBO) adressiert. Darin fordert die sogenannte Bunte Gruppe die Beauftragung eines Verkehrsplaners, der in einem Beteiligungskonzept mit der betroffenen Bevölkerung Verkehrskonzepte für den Kernbereich Fischerhudes entwickelt.

Demnach wären durch die Verwaltung zunächst Honorarangebote entsprechender Verkehrsplanungsbüros einzuholen. Über die Auftragsvergabe hätte dann der Verwaltungsausschuss zu entscheiden, heißt es in dem Antrag. Werner Cordes (SPD), ein paar Minuten zuvor erst als Nachrücker für Hans-Jörg Wilkens in den Ortsrat berufen worden, stützte den Antrag. „Ich bin der Meinung, dass wir etwas tun müssen“, erklärte der Sozialdemokrat mit Blick auf den Ballungsraum rund um die Gastwirtschaften und der Dorfweide. „Da gibt es riesengroße Probleme.“

Allerdings fand dieser Antrag nicht nur Fürsprecher in dem Gremium. Dirk Gieschen (CDU) gab zu bedenken, dass man nicht auf Verdacht ein Gutachten erstellen lassen könne, ohne die genauen Fakten zu kennen. Auch sprach sich Gieschen dafür aus, zunächst das „Projekt Gestaltungssatzung“ zu vollenden. „Dann können wir uns um den Verkehr kümmern“, verdeutlichte Gieschen seinen Standpunkt. Das Gremium einigte sich darauf, die nächsten Schritte auf den 24. Juni zu vertagen. Dann tagt der interne Arbeitskreis des Ortsrates. Bürgermeister Wilfried Mittendorf möchte bis dahin einen Entwurf für ein mögliches Verkehrskonzept erarbeiten und diesen dort präsentieren.

Neuigkeiten zu der von Dirk Gieschen angesprochenen Gestaltungssatzung für die Fischerhuder Ortsmitte hatte derweil Bauamtsleiter Ralf Schack parat. Seit der letzten öffentlichen Sitzung im Juni 2018 hatte sich der kurz darauf gebildete Arbeitskreis zwischen August 2018 und September 2019 insgesamt 14 Mal zu Sitzungen getroffen und eine Präambel mit sieben Kernpunkten entwickelt. Darin enthalten sind Regeln für den räumlichen Geltungsbereich der Gestaltungssatzung, die Freiflächengestaltung, Baukörper und Typologien, Dach- und Fassadenausbildung sowie Neben- und Werbeanlagen.

Die nächsten Verfahrensschritte sehen im Juni/Juli 2020 zunächst die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden vor, ehe im Oktober der Auslegungsbeschluss durch den Verwaltungsausschuss erfolgen soll. In der Zwischenzeit können noch Anpassungen vorgenommen werden. Nach der Prüfung von Stellungnahmen, die für Januar 2021 terminiert ist, soll bis spätestens März 2021 der Satzungsbeschluss – nach Vorbereitung durch den Ortsrat Fischerhude, den Bauausschuss und den Verwaltungsausschuss – durch den Ottersberger Gemeinderat getroffen werden.