Endlich mal wieder was erleben, können Kinder bei einem Projekt der Stiftung Nordwest Natur, dass mit einem Hygienekonzept draußen stattfinden darf. (Quartiersmanagement)

Borgfeld. Bislang musste die Stiftung Nordwest Natur ihre Projekte und Exkursionen in diesem Frühling pandemiebedingt absagen. Eine Ausnahme bildet das Umweltbildungsprojekt „Keschern im Blauen Klassenzimmer“. Die Geografin und Umweltpädagogin Sarah Wöhrle lädt Kinder ab fünf Jahren zum Forschen am Teich ein. Am Sonnabend, 8. Mai, startet das Projekt von 11 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist der Ratsspiekerpark in der Borgfelder Landstraße 22, in Bremen. Anmeldungen sind obligatorisch und werden bis zum 4. Mai entgegengenommen unter der Telefonnummer 0421/ 710 06 sowie unter der E-Mail-Adresse: woehrle@nordwest-natur.de.