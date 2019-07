(text/Foto: Lars Fischer)

Der Blick von der Großen Kunstschau in Richtung Kaffee Worpswede, den die Skulptur vor dem Museumseingang Tag für Tag unverstellt genießen kann, hat sich verändert. Wie berichtet, wird das Restaurant in diesem Jahr aufwendig saniert und bleibt geschlossen. Auch die Dachreiter, die wie der gesamte Bau von Bernhard Hoetger stammen, sind in die Jahre gekommen. Um sie überprüfen zu können, hat die Kulturstiftung Landkreis Osterholz als Eigentümerin des Ensembles das Gebäude einrüsten lassen. Anfang der Woche war ein Gutachter da, nun hoffen die Verantwortlichen auf vergleichsweise gute Nachrichten von ihm. Derweil wird das Kaffee Worpswede an einigen wenigen Terminen für öffentliche Führungen geöffnet. Wer ein Blick in das freie Innere des Baus werfen möchte, hat dazu am Freitag, 19. Juli, ab 18 Uhr und am Donnerstag, 1. August, ab 15 Uhr Gelegenheit. Anmeldungen bei der Großen Kunstschau, Telefon 04792/ 13 02, Eintritt: vier Euro.