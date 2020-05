Auf der Baustelle der KGS-Oberstufe geht es voran, das Erdgeschoss steht bereits. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Mit der Erweiterung der KGS-Oberstufe geht es planmäßig voran. Seit der offiziellen Grundsteinlegung Anfang März hat sich eine Menge getan, mittlerweile steht der Rohbau des Erdgeschosses einschließlich Decke. „Wir gehen weiterhin davon aus, dass das Gebäude Ende des Jahres bezugsfertig ist“, so die Einschätzung von Samtgemeindebürgermeister Frank Holle. Dass die Bauarbeiten neulich für einige Tage zum Stillstand gekommen seien, habe allein damit tun, dass man Rücksicht auf die Prüfungen habe nehmen wollen. In den Sommerferien gehe es an den Innenausbau.

Das Oberstufenerweiterungsprojekt ist das größte und teuerste Bauvorhaben der Samtgemeinde Tarmstedt seit langem. Der Neubau selbst ist mit rund 4,2 Millionen Euro veranschlagt, von denen der Landkreis Rotenburg 1,9 Millionen übernimmt. Weitere 350 000 Euro muss die Samtgemeinde in den Altbau investieren: in die Heizung, in den Umbau der Verwaltung und in den Brandschutz.

Durch den Anbau werden vier neue Musikräume geschaffen, die jeweils etwa 106 Quadratmeter groß sind. Hinzu kommen in jedem der beiden Stockwerke vier Differenzierungsräume zu je etwa 20 Quadratmeter. Geplant sind auch zwei Zeichenräume, 80 und 90 Quadratmeter groß, sowie ein Materialraum. Im ersten Stock befinden sich zwei ebenso große Räume für die naturwissenschaftlichen Fächer, ebenfalls ergänzt um einen Materialraum. Einer der bisherigen Klassenräume wird zum Lehrerzimmer. In jedem Geschoss werden neue Toiletten eingebaut.

Wichtige Vorentscheidung

Fortschritte vermeldet Frank Holle auch beim beabsichtigten Ganztagsbetrieb der Grundschule Tarmstedt. Eine der zwingenden Voraussetzungen dafür ist der Bau einer Mensa, und auf dem Weg dahin sei nun eine wichtige Vorentscheidung gefallen: Die Schule darf sich in Richtung und auf Kosten des benachbarten Doktorhauses ausbreiten, das aller Voraussicht nach abgerissen wird. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Tarmstedt, der das Doktorhaus samt Grundstück gehört, und der Samtgemeindeausschuss hätten jetzt empfohlen, dass die Samtgemeinde das Doktorhaus von der Gemeinde erwirbt. Der Kaufpreis stehe noch nicht fest, „darüber wird noch verhandelt“, so Holle. Ohnehin werde das wichtige Thema in Kürze auch öffentlich verhandelt: Der Samtgemeinderat werde über den Deal in seiner Sitzung im Juni entscheiden, der Tarmstedter Gemeinderat sei Anfang Juli an der Reihe. Somit sei dann auch klar, dass der Kindergarten Rasselbande an der Schulstraße bestehen bleiben könne.

Zum Umbau-Paket Grundschule gehören noch zwei weitere Elemente. Das eine ist das Blockheizkraftwerk, das derzeit noch genau zwischen Schule und Doktorhaus steht. Hier sei man mit den Betreibern im Gespräch, so Holle. Erste Erkenntnis daraus: Die Technik, die aus Biogas Wärme für die umliegenden Gebäude sowie Strom erzeuge, könne sowohl in den Neubau eingefügt als auch um einige Meter versetzt werden. Beides sei möglich.

Der zweite wichtige Aspekt ist der Jugendtreff, der von der Gemeinde im Doktorhaus betrieben wird – noch. Denn mittlerweile stehe fest, so Holle, dass die Samtgemeinde bereit sei, die Trägerschaft für diese wichtige Einrichtung zu übernehmen. Das sozialpädagogische Personal stelle auch künftig der Verein Sofa. Zudem werde die Samtgemeinde dafür sorgen, dass für den Jugendtreff ein anderes Gebäude bereitgestellt wird. Wie das bereits beim Doktorhaus der Fall sei, solle das neue Haus auch von den Landfrauen und vom Seniorenbeirat genutzt werden können.

Mit diesen „richtungsweisenden“ Vorentscheidungen seien jetzt die bislang schwierigsten Hürden beseitigt, die einem Ausbau der Grundschule zum Ganztagsbetrieb entgegen gestanden hätten, sagt Holle. Der Anbau für die Mensa sei mehrgeschossig möglich, so dass sich noch weitere Räume in dem Trakt unterbringen ließen. Der Raumbedarf stehe noch nicht genau fest, „die Schule sortiert sich im Moment noch“.

Das nicht unter Denkmalschutz stehende Doktorhaus ist stark sanierungsbedürftig und auch alles andere als barrierefrei. Der Gemeinde Tarmstedt liegt ein Projektsteckbrief zur Neugestaltung und Sanierung des in den 1920er-Jahren als Arzthaus errichteten Gebäudes vor, in dem die Sanierungskosten auf rund 446 000 Euro geschätzt werden. Für die Sanierung hat die Gemeinde einen Förderantrag gestellt.