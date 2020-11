Kevin Wienke im Einsatz: Schwere Geräte ermöglichen die Verlegung der Leerrohre. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Im Juli stand der Breitbandausbau im Wohngebiet Borgfeld-West noch in den Sternen. Seit dieser Woche rollen nun schwere Geräte durch die Daniel-Jacobs-Allee. Das Bremer Unternehmen LWLcom hat dort mit dem Netzausbau begonnen. Das teilt der Sprecher der Nachbarschaftsinitiative in Borgfeld-West, Torben Pawlak, mit. Mehr als 200 Haushalte sollen bis zum Frühjahr 2021 an ein Glasfasernetz angeschlossen sein.

Im Borgfelder Ortsteil Timmerloh ist der Glasfaserausbau ebenfalls auf der Zielgeraden, teilt SWB-Sprecherin Angela Dittmer mit. Dort hatte der Energieversorger bereits im Mai mit dem Ausbau begonnen. Weiterhin warten müssen hingegen die Anwohner im Bremer Blockland. Dort sollte der Netzausbau eigentlich schon vor drei Jahren beginnen. Wie berichtet, wurde der Termin dann mehrfach verschoben und schließlich im Oktober von der Deutschen Telekom AG auf einer öffentlichen Beiratssitzung für dieses Jahr ganz abgesagt. Grund für die Verzögerung ist die bislang unklare Trassenführung. Während die Telekom auf grünes Licht für ihre Pläne hofft, sind verschiedene Behörden seit den Sommerferien dabei, den Fall zu prüfen, berichtet der Blocklander Ortsamtsleiter Gerd Gartelmann.

„Wir haben in der Sache derzeit keinen Eilbedarf", heißt es auf Nachfrage der Redaktion aus dem Bremer Umweltressort. Es dürfe ohnehin erst wieder ab Mai im Blockland an den Deichen gearbeitet werden. "Gleichwohl konnte unser Ressort noch keine Genehmigung erteilen. Es wird geprüft, wo die Glasfaserleitungen verlaufen können, ohne den Hochwasserschutz zu beeinträchtigen", teilt Ressortsprecher Jens Tittmann mit.

Der Trassenverlauf soll nach Telekomplänen in 1,20 Meter Tiefe liegen. „Da das im Deich kaum darstellbar ist, prüfen wir derzeit, ob das unter dem Straßenverlauf passieren kann. Das würde zwar teurer werden, dafür aber den Hochwasserschutz nicht gefährden“, so der Sprecher weiter. Tittmann kritisiert das Telekommunikationsunternehmen derweil harsch. „Wir vermissen bei der Telekom die Sensibilität, die nötig ist, wenn man in einer solchen Umgebung wie dem Blockland eine Netzwerkinfrastruktur ausbaut. Das hat mit anderen Unternehmen wesentlich besser funktioniert.“

Die Telekom gehe auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die dort einzuhalten seien, in ihren Planungen keineswegs ein, kritisiert auch Rolf Dülge, Technischer Leiter vom Deichverband. Dülge beschreibt die bisherigen Gespräche als „schwierig“. Zurzeit kläre der Deichverband gemeinsam mit der Bremer Wasserbehörde und dem Amt für Straßen und Verkehr, wie die Leitungsverlegung möglich sei, ohne den Hochwasserschutz zu gefährden. Dabei sei die Trassenplanung eigentlich Aufgabe des ausführenden Unternehmens.

Im Januar hatte die Telekom bereits die Verträge für den Breitbandausbau am Blocklander Deich mit der Bremer Wirtschaftsbehörde unterzeichnet. Nach den Plänen des Netzbetreibers sollte der Ausbau des Fördergebietes bis Ende September 2021 fertig sein. Dieser Termin gerät nun ins Wanken, bestätigt Telekom-Netzplaner Dirk Lübkemann auf Nachfrage. „Wir wären froh, wenn wir von den Behörden endlich grünes Licht für den Ausbau bekommen würden“, sagt der Netzwerkplaner. Die Telekom ist der Meinung, dass sie alles getan habe, um den Ausbau im Blockland voranzutreiben. Lübkemann schiebt die Schuld für den verzögerten Netzausbau den Behörden zu. „Auch am Deich im Werderland haben wir den Ausbau bereits gestoppt“, berichtet Lübkemann. Dort laufe zurzeit ein Widerspruchsverfahren gegen die Behörden.

Im Rennen um schnelles Internet liegt der Ortsteil Timmerloh inzwischen ganz weit vorn. Die Arbeiten in dem Fördergebiet hatten im Mai mit einem symbolischen Spatenstich von Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt begonnen. „Das Netz steht, 186 Hausanschlüsse sind erstellt und werden Schritt für Schritt aktiviert“, berichtet SWB-Sprecherin Dittmer. „Läuft technisch betrachtet weiterhin alles nach Plan, könnten zu Jahresbeginn 2021 die ersten Nutzer mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde im Netz unterwegs sein.“ Ultraschnelles Internet sei möglich, „weil Glasfaser auch für die Erstellung der Hausanschlüsse verwendet wird und darüber hinaus in den Gebäuden bis in die Gewerbe- und Wohneinheiten hinein zum Einsatz kommt.“ Der direkte Anschluss an das Glasfasernetz umgehe die leistungsdämpfenden Kupferkabel.

Nach dem gleichen Verfahren laufe der Ausbau in Borgfeld-West, berichtet der Vertriebsleiter und Prokurist des Telekommunikationsunternehmens LWLcom, Mirko Dettmann, auf Nachfrage. „Wir sind zurzeit mit drei Truppen vor Ort“, berichtet der Tiefbauexperte. Zurzeit würden die Trassen gezogen und Leerrohre verlegt. Dettmann lobt die Bürgerinitiative um Torben Pawlak, die mit dem Unternehmen eng zusammenarbeite. „Für uns ist das ein Pilotprojekt“, berichtet Dettmann. Sein Unternehmen sei eigentlich auf den Ausbau von Firmennetzwerken spezialisiert. Dass die rund 200 Haushalte in Borgfeld-West Anfang kommenden Jahres ans Netz angeschlossen werden können, hält Dettmann für realistisch. „Die Winter sind ja nicht mehr so hart, wir gehen davon aus, dass wir durcharbeiten können“, berichtet er weiter. Für die LWLcom sei der Ausbau „eine Investition in die Zukunft“. Das Unternehmen bekommt nach Dettmanns Schilderung inzwischen schon etliche Anfragen aus anderen Borgfelder Wohngebieten.