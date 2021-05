Paula Modersohn-Becker ist doppelt Patin: für das Projekt Frauenort in Worpswede und für den örtlichen Lions Club als Namensgeberin. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Der Worpsweder Lions Club setzt sich in einer Online-Veranstaltung mit seiner Namenspatronin Paula Modersohn-Becker und dem Frauenbild zu ihrer und zur heutigen Zeit auseinander. Rund 90 Minuten lang soll es am Donnerstag, 20. Mai, ab 18.30 Uhr um die Frage „Woman unlimited – haben wir unser Ziel erreicht?" gehen. Geplant waren die Vorträge und Diskussion in Präsenz im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zum Thema Frauenorte, das in Worpswede ebenfalls an der Person Modersohn-Becker festgemacht ist, nun wandert das Format ins Digitale ab. Ein Link zur Anmeldung ist auf der Club-Webseite www.lions-worpswede.de unter „Aktuelles“ hinterlegt. Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillige Spenden sind willkommen.

Drei Referentinnen sind eingeladen: Claudia Kessler, Diplomingenieurin für Luft- und Raumfahrt, berichtet über die Chancen für eine erste deutschen Astronautin. Carla Frese wird als freie Kunstvermittlerin das Besondere an Paula Modersohn-Becker im Kontext ihrer Zeit skizzieren und leitet über zu der Frage: „Haben Frauen es heute einfacher, sich künstlerisch und am Kunstmarkt durchzusetzen?“ Und Elisabeth Haderer, ehemalige Direktorin bei Lions International, wirft einen kritischen Blick auf die Frauenrolle in der eigenen Organisation.

Erst seit 1987 sind Frauen bei den Lions als Vollmitglieder zugelassen und machen bislang nur rund 20 Prozent der Mitgliedschaft in den deutschen Clubs aus. Haderer will Wege aufzeigen, wie auch die „Löwinnen“ an Zahl und Einfluss gewinnen können.