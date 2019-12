Der Festivalpass für Raw 2020 ist bereits erhältlich. Im Hintergrund die beiden Festivalmacher Rüdiger Lubricht (links) und Jürgen Strasser. (Lars Fischer)

Worpswede. „Changing Realities“ lautet das Motto des dritten Worpsweder Fotofestivals Raw. Der Titel für 2020 ist vielschichtig, aber man kann ihn sicher auch auf das Festival selbst beziehen: Auch dessen Realität haben auch die Festivalmacher Jürgen Strasser und Rüdiger Lubricht durchaus spürbar verändert. Wie berichtet haben sie den Termin vom Herbst 2019 aufs kommende Frühjahr verschoben, um die gewünschten Kapazitäten im Künstlerdorf zur Verfügung zu haben. Gleichzeitig vernetzen sie das Event an verschiedenen Punkten mit der benachbarten Metropole: Sowohl Teile des Workshop-Programms als auch der Rahmenveranstaltungen finden erstmals in Bremen statt.

Die Ausstellungen aber bleiben in Worpswede. Die Erfahrungen der ersten beiden Auflagen haben gezeigt, dass das Festival nicht nur ein Publikumsmagnet ist, sondern auch in kürzester Zeit auf einem künstlerisch so hohen Niveau angekommen ist, dass es in die größten Museen des Orts gehört. So gibt es 2020 auch zum ersten Mal eine Unterscheidung zwischen dem eigentlichen Festival und den Ausstellungen: Während sich das Festivalgeschehen in den vier Wochen zwischen 21. März und 19. April abspielt, zeigen Große Kunstschau, Barkenhoff, Kunsthalle und Haus im Schluh die dazugehörigen Hauptausstellungen rund drei Monate, bis in den Juni hinein. Neben den Häusern des Museumsverbunds sind erneut die kommunale Galerie Altes Rathaus, die „kleinste Galerie“ an der Tourist-Information und die Galerie im Hotel Village mit von der Partie, der achte Ausstellungsort ist die Markusheide mit Fotos auf großflächigen Planen. Die Ausstellung unter freiem Himmel bestreiten Studenten der Bremer Hochschule der Künste und ihr Professor Peter Bialobrzeski.

Jede der Ausstellungen steht in einem anderen Fokus, besonders heraus sticht dabei die im Alten Rathaus. Dort gibt es unter dem Stichwort „Nachwuchs“ Arbeiten zum diesjährigen Otto-Steinert-Preis zu sehen, der erstmals auch im Rahmen von Raw verliehen wird. Den Preis schreibt mit der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPH) ein weiterer Kooperationspartner von Raw aus; er gilt als renommierteste nationale Auszeichnung für junge Fotografen. Preisträger 2020 ist der Bremer Rafael Heygster für seine Arbeit „I died 22 times“, die sich mit Kriegssimulationen außerhalb realer Schlachtfelder beschäftigt. Heygster berichtete 2017 für den WESER-KURIER vom G 20-Gipfel in Hamburg – bis ihm die Akkreditierung entzogen wurde. Zu Unrecht, wie Ende November das Verwaltungsgericht Berlin feststellte. Der Fotograf wird wie zahlreiche seiner Kollegen für das Festival nach Worpswede kommen und in einem Künstlergespräch über seine Erfahrungen berichten. Mit der prämierten Serie zeigt er nun Krieg als Spiel und Freizeitbeschäftigung, als Geschäft und Machtdemonstration. Diese Arbeit wird ebenso zu sehen sein wie die Werke weiterer Nominierter und der Vorjahressiegerin Ina Schoenenburg.

Auch für das begleitende Workshop-Programm, das ebenfalls über die eigentlichen vier Festivalwochen hinausreicht, gehen Lubricht und Strasser in die Hansestadt. Architektonische Themen oder Street Photography seien einfach urbane Motive, für die in Worpswede schlicht die Anschauungsbeispiele fehlten, sagen beide. Andere Bereiche, wie etwa Landschaftsfotografie oder Fotobuchgestaltung, bleiben aber vor Ort, ebenso wie die geplante Fotomesse, ein Symposium, Führungen oder die Eröffnungsfeier in der Bötjerschen Scheune. Auch ein Jugendfotopreis wird erneut ausgelobt, die Verleihung folgt am 8. Mai in der Worpsweder Mühle mit anschließender Ausstellung.

Musik und Projektion

Für die vier Festivalwochen gibt es wie 2016 einen festen Fahrplan: mittwochs Filmvorführungen, donnerstags Vorträge und an den Sonntagen Künstlergespräche. Erstmals ist Raw, das jetzt wegen des veränderten Zeitraums den Beinamen „Phototriennale“ trägt, verzahnt mit dem Projekt „Musik und Projektion“ der Arbeitnehmerkammer Bremen. Als „Raw Special“ präsentiert es an ungewöhnlichen Orten in Bremen Nord Performances und Konzerte mit Licht- und Bildprojektionen. Sämtliche dieser Veranstaltungen kollidieren nicht mit den Worpsweder Terminen und kosten keinen Eintritt. Für das Festival selbst gibt es ab sofort einen Festivalpass zum Preis von 50 Euro, ermäßigt 35 Euro, der für alle Veranstaltungen im Rahmen des Festivals gilt. Der Festivalpass ist in der Worpsweder Tourist Information an der Bergstraße 13, Telefon 04792/ 93 58 20 oder über die Internetseite www.raw-photofestival.de erhältlich und auf einhundert Stück limitiert.