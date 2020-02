Mitarbeiter einer Rüstungsfirma warten an ihrem Messestand auf Kunden – eine Aufnahme von Rafael Heygster aus der Werkreihe "I died 22 times", die in der Galerie Altes Rathaus zu sehen und mit dem Otto-Steinert-Preis ausgezeichnet wird. (Rafael Heygster)

Worpswede. Die Schritte werden größer, das Angebot noch vielfältiger. Mit der dritten Auflage wechselt das Worpsweder Fotofestival Raw in den Drei-Jahres-Rhythmus, sodass es sich nun den Beinamen „Photo Triennale“ gegeben hat. Organisator Jürgen Strasser und der künstlerische Leiter Rüdiger Lubricht verstehen das auch als ein Qualitätsversprechen, das durchaus Assoziationen an große europäische Kunstevents wecken soll. Sie haben das Festival-Programm für 2020 jetzt in der Ratsdiele vorgestellt und dabei aufgezeigt, dass man nach den ersten beiden Ausgaben 2016 und 2017 nun eine Größenordnung erreicht habe, die nicht mehr zu steigern sei. Sie interpretieren das diesjährige Motto „Changing Realities“ durchaus auch selbstreflexiv.

Zumindest was die Quantität der gezeigten Künstler und der beteiligten Häuser angehe, sei man am Maximum, so Strasser. Mit den vier Häusern des Museumsverbunds, der Galerie im Hotel Village und der Galerie Altes Rathaus sowie einer Open-Air-Ausstellung und der „Kleinsten Galerie“ werden acht Ausstellungsorte bespielt, die Zahl der beteiligten Künstler steigt von zuletzt 18 auf 40. Strasser betont, dass weiterhin der familiäre Charakter des Events und die enge Verzahnung mit dem Ort Worpswede bestehen bleiben soll, daher sei man diesbezüglich am Ende der Entwicklungsmöglichkeiten. Allerdings expandiert das Festival nun auch über das Künstlerdorf hinaus und zeigt ein „Raw Special“ in Bremen-Nord. Auch dort gibt es Ausstellungen sowie Konzerte, die mit Projektionen von Bildern ergänzt werden.

Die Projektgruppe Raw mit Peer Rüdiger, Hella Hahm, Rüdiger Lubricht, Bürgermeister Stefan Schwenke, Klaudia Krohn und Jürgen Strasser (von links). (JASPERSEN)

Und auch qualitativ habe man mit dem aktuellen Ausstellungsprogramm den nächsten Entwicklungsschritt genommen, so die Festivalmacher. Die Museen mit ihrem Renommee und ihren technischen Voraussetzungen seien Türöffner gewesen, um Fotografen von internationaler Bedeutung zu gewinnen. Natürlich sei in dieser Hinsicht noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, so Lubricht, dennoch habe man die von Beginn an hoch liegende Messlatte in Bezug auf die künstlerische Strahlkraft der Teilnehmer noch mal weiter nach oben geschoben. Als ein Beispiel nennt er den kanadischen Fotografen Rafael Goldchain, dessen spektakuläres Projekt „I am my family“ im Haus im Schluh zu sehen wird.

Alle Teilausstellungen stehen unter festen Themen, die jeweils mit den Ausstellungsorten korrespondieren. Im Schluh ist das „Fokus Mensch“, während es in der Großen Kunstschau um Landschaft geht. In der Worpsweder Kunsthalle wird unter dem „Fokus Zeitenwende“ ein Blick auf die Fotografie der DDR und auf Bilder aus der Zeit nach der Wende geworfen. Dazu kommen Leihgaben aus der Sammlung Gabriele Koenig nach Worpswede. Im Alten Rathaus geht es um den Fotonachwuchs, dort sind die nominierten Arbeiten zum Otto-Steinert-Preis zu sehen, der dort auch verliehen wird. Preisträger ist der Bremer Rafael Heygster, der auch für den WESER KURIER tätig war.

Anders als in den Vorjahren laufen die Ausstellungen in den Worpsweder Museen über die vier Festivalwochen vom 21. März bis zum 19. April hinaus. Sie sind bis 6. Juni zu sehen. Die anderen Schauen und das Rahmenprogramm mit zahlreichen Workshops, Vorträgen, Künstlergesprächen, Fotobuch-Salon, Symposium und Fotomesse sind auf die vierwöchige Kernzeit konzentriert.



Das komplette Programm und viele weitere Informationen sind im Internet unter www.raw-photofestival.de zu finden.