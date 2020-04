Ein Foto aus der Serie „Dreesch“ von Norman Hoppenheit. (Cornelia Hagenah)

Die Museen und Galerien sind derzeit geschlossen. Die Besucher können nicht zur Kunst – aber die Kunst kann zum Besucher. Entweder virtuell oder in der Zeitung. Die Redaktion hat Menschen aus der Region, die professionell Kunst zeigen, darum gebeten, ihr Lieblingsbild auszusuchen und zu erzählen, warum sie gerade dieses ausgewählt haben. Diese kleinen „Kunstpausen“ erscheinen in loser Folge in der WÜMME-ZEITUNG.

Worpswede. Es fällt Sonja Toeppe, Geschäftsführerin der Worpsweder Kunsthalle zunächst gar nicht so leicht ein besonderes Werk herauszustellen. Die Ausstellung Fokus Zeitenwende im Rahmen des Raw-Fotofestivals „Changing Realities“ ist noch recht frisch gehängt, die Schätze der eigenen Sammlung der Worpsweder Künstler sind ins Depot gewandert. Dennoch steht für Toeppe nach kurzem Überlegen fest: Es muss eine Fotografie mit Menschen sein. Aus künstlerischer Sicht hätte sie sich vielleicht ein anderes Werk gewählt, doch jetzt liegt ihr Augenmerk auf einer Fotografie der Serie „Dreesch“ von Norman Hoppenheit. „Die Fotoserie ist in den Jahren 2016 und 2017 entstanden und wirkt im Hinblick auf unsere momentane Situation fast prophetisch“, meint Toeppe.

„Es sind leise Bilder“, sagt Toeppe, als spannend und zurückhaltend zugleich empfindet sie vor allem das Werk mit dem jungen Paar vor der Plattenbausiedlung. Norman Hoppenheit ist in dieser Siedlung Großer Dreesch, ein Stadtteil von Schwerin, der der Serie ihren Titel gibt, aufgewachsen. 1984 in der heutigen mecklenburg-vorpommerschen Landeshauptstadt geboren, hat Hoppenheit seine Kindheit dort verbracht, erst nach der Wende im Jahr 2000 siedelte seine Familie nach Kiel um. „Und dann ist er 16 Jahre später wieder an den Ort seiner Kindheit und seinen Erinnerungen zurückgekommen“, erzählt Toeppe.

Sonja Toeppe ist seit 2019 Leiterin der Worpsweder Kunsthalle. Sie hat sich für eine Arbeit aus der Ausstellung zum Fotofestival Raw entschieden. (Cornelia Hagenah)

Es fasziniert sie, wie Hoppenheit mit der Erinnerung aus seiner Kindheit umgeht. Der Begriff Heimat und seine Verbundenheit damit, fällt ihr ein. „Was mich berührt, ist die Stille, die dieses Bild vermittelt“, sagt sie. „Es sind gestellte Bilder“, so Toeppe, die auch auf den Verfall der Siedlung hinwiesen. Hoppenheit inszeniert eine Realität, aber zugleich dokumentiert er das Leben der heutigen Bewohner des Viertels. Die scheue Zärtlichkeit des Paares wirkt gerade in heutigen Tagen besonders und verleiht dem Werk eine ganz aktuelle Note und Neubewertung. „Es zeigt für mich ein Rückbesinnen auf das unmittelbare Miteinander in einer ungewissen Zeit“, resümiert Toeppe nachdenklich.