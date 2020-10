Marcus Wiedelmann hat Tietjens Hütte an der Hamme bei Sonnenaufgang abgelichtet. (Marcus Wiedelmann)

Der OHZ-LIVE-Fotowettbewerb geht unter dem Motto „Land und Fluss“ in die letzte Runde des laufenden Jahres. Hobbyfotografen können ihre Motive aus der Region bis Dienstag, 27. Oktober, an die E-Mail-Adresse event@osterholzer-kreisblatt.de senden. Anschließend kann ab Mittwoch, 28. Oktober, beim Online-Voting auf der Homepage des Osterholzer Kreisblatts für die Lieblingsmotive abgestimmt werden. Der Erstplatzierte gewinnt einen Gutschein des Restaurants Tietjens Hütte in Osterholz-Scharmbeck in Höhe von 35 Euro. Der Zweitplatzierte kann sich über „Das große Städtereisebuch Deutschland – Faszinierende Metropolen, reizvolle Kleinstädte“ freuen. Auf den Drittplatzierten wartet ein Gutschein von „Tee-Genuss“ in Osterholz-Scharmbeck in Höhe von 15 Euro. Pro Teilnehmer ist ein Foto erlaubt, die Aufnahme muss im Landkreis Osterholz entstanden sein. Die Gewinner werden am Freitag, 13. November, in der gedruckten OHZ LIVE bekannt gegeben.