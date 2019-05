Zweieinhalb Jahre her: Der neue Bürgermeister Kristian Tangermann am 1. November 2016, dem Tag der Amtsübernahme, im Lilienthaler Rathaus. (Hans-Henning Hasselberg)

Seit zweieinhalb Jahren ist der Bürgermeister mittlerweile im Amt, aber lange fühlte es sich an, als wäre die Beziehung zwischen Kristian Tangermann und der Gemeinde Lilienthal noch unverbraucht und frisch. Der Neue macht vieles anders als seine Vorgänger. Und auch wenn manche Bürgerinnen und Bürger hinter seiner zur Schau gestellten guten Laune ein Blendwerk vermuten, hat der 43-Jährige mit seiner Art einiges bewegt. Den Gemeinderat zum Beispiel hat er so moderiert, dass sich das Miteinander für Monate verbesserte. Das war wichtig, weil eine gute Arbeitsatmosphäre die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Volksvertreterinnen und -vertreter gemeinsam Ergebnisse erzielen, die den Bürgerinnen und Bürgern nutzen.

Doch zur Halbzeit seiner Amtsperiode sind die Flitterwochen längst vorüber. Und selbst, wenn es anders wäre: Gute Stimmung allein schafft noch keine Schulen und Kindergärten. Die aber wird Tangermann in der jetzt beginnenden zweiten Hälfte seiner Amtszeit bauen müssen, wenn er den Status Lilienthals als attraktiver Lebensort nicht riskieren will. Seine Möglichkeiten sind jedoch begrenzt. Die Erblast in Form eines hohen Schuldenberges führt dazu, dass der Bürgermeister kreative Lösungen entwickeln muss, um bis zur nächsten Wahl liefern zu können.

Ein zähes Geschäft, wie die Debatten über die Schroeterschule oder die Bebauung der Mauerseglerstraße demonstrieren. Und dass ihm sein Partei- und Ratskollege Axel Miesner ausgerechnet in einer wegweisenden Sitzung zur Schulgebäudeentwicklung von der Stange geht und damit die Mehrheit im Rat zunichte macht, zeigt, wie fragil das Gefüge im Rat schon wieder ist.

Tangermann hat die Probleme, in denen Lilienthal steckt, nicht angerichtet. Sie könnten ihm aber auf die Füße fallen, wenn er sie bis zum Ende seiner Amtszeit nicht löst. Ist er erfolgreich, dann sind bis Herbst 2021 die Schulplätze geschaffen, die die Gemeinde braucht. Dann ist auch klar, wie sich der Ort als Gewerbestandort entwickelt. Und dann ist eine Zukunftsvision entworfen, wie Lilienthal in zehn oder 15 Jahren aussehen könnte. Für all diese Fragen sind zwar auch die anderen Ratsmitglieder zuständig. Am Wahltag aber wird vor allem der Bürgermeister an der Bilanz gemessen werden.