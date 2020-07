Nächster Halt Rotenburg? Frank Holle will im Herbst 2021 ins Rathaus der Kreisstadt einziehen. (Michael Braunschädel)

Landkreis Rotenburg. Es war längst ein offenes Geheimnis, am Dienstag wurde es gelüftet. Die Rotenburger CDU will Frank Holle im Herbst kommenden Jahres ins Rennen um den Bürgermeisterposten in der Kreisstadt schicken. Laut dem Vorsitzenden Eike Holsten hat sich der Vorstand der Gemeinde-CDU einstimmig auf Holle festgelegt, der zurzeit als Bürgermeister der Samtgemeinde Tarmstedt tätig ist. Ganz fix ist die Kandidatur damit noch nicht: Die Parteimitglieder werden der Auswahl auf einer Nominierungsversammlung in diesem Herbst noch zustimmen müssen.

Für den 52-jährigen Holle ist es der zweite Versuch, seiner Amtszeit in Tarmstedt einen weiteren Posten als Verwaltungschef folgen zu lassen. Im Mai 2019 hatte er sich bereits auf den Weg ins Rathaus in Stuhr gemacht, damals allerdings scheiterte er knapp in der Stichwahl. Schon vor jener Wahl hatte Holle erklärt, auch im Falle einer Niederlage bei den Kommunalwahlen 2021 nicht noch ein weiteres Mal in Tarmstedt antreten zu wollen. Der Jurist steht seit 2006 an der Spitze der Tarmstedter Verwaltung. So lag es nahe, dass für Holle – Traumberuf Bürgermeister – neben weiteren Kommunen im näheren oder weiteren Umfeld auch Rotenburg als Zukunftsoption ins Spiel kommt, das einen Nachfolger für den scheidenden Bürgermeister Andreas Weber (SPD) braucht.

Der Reiz der Kreisstadt ist groß, wie Holle betont: „Ich möchte gern die Erfahrung mit einer größeren Kommune machen.“ Er sehe das mit den Augen eines Bürgermeisters: Rotenburg biete allein wegen des Haushaltsvolumens allerlei Gestaltungsmöglichkeiten. Auch die Mitarbeiterzahl der Verwaltung sei mit 100 Personen deutlich höher als in Tarmstedt. Dort sei er Chef von knapp 30 Menschen.

Laut dem Rotenburger CDU-Chef Eike Holsten habe man in Holle einen Kandidaten gefunden, der die Verhältnisse in Rotenburg gut kenne, aber unbelastet von den politischen Auseinandersetzungen in der Kreisstadt sei. Man brauche einen Verwaltungsfachmann, der in der Lage sei, die Konflikte im Ort zu moderieren. Holle sei in dieser Hinsicht der Richtige, findet Holsten: „Man könnte ihm das Rathaus blind übergeben.“

Zugleich betonte Holsten, dass man sich die Auswahl nicht leicht gemacht habe. Rund ein Jahr lang habe man sich mit verschiedenen Persönlichkeiten beschäftigt, die man für geeignet gehalten habe, die Kandidatur anzugehen. In diesem Rahmen habe es auch mehrere Treffen mit Frank Holle und dem geschäftsführenden CDU-Vorstand gegeben, bei denen sich Holle, der derzeit in Ottersberg lebt, vorstellen musste.

Den Wahlkampf wollen Holsten und Holle jetzt noch nicht eröffnen, zumal ja noch die offizielle Nominierung durch die Mitglieder aussteht. Dennoch werde man nun damit beginnen, die Figur Frank Holle in Rotenburg noch bekannter zu machen, auch wenn Holle betont, dass er in der Kreisstadt aufgrund seiner Tätigkeit als Samtgemeindebürgermeister schon viele Kontakte habe und nicht bei null anfangen müsse. Erste Terminanfragen gebe es bereits, und der CDU-Mann will den Vorsprung nutzen. Denn schließlich hat die Rotenburger SPD bislang noch keinen Kandidaten für die Weber-Nachfolge benannt.