Die Polizei spricht von einem „tragischen Vorfall“: Am frühen Freitagmorgen ist eine 43-jährige Frau aus dem Landkreis Rotenburg in Höhe der Gemeinde Reeßum von einer Brücke auf die A1 gesprungen. Sie wurde gegen 6 Uhr auf der Fahrspur in Richtung Bremen von mehreren Fahrzeugen erfasst und erlitt tödliche Verletzungen, heißt es im Einsatzbericht. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Bremen ab der Anschlussstelle Bockel bis kurz vor 9 Uhr vollständig. Weitere Autofahrer, die an dem Unglücksfall beteiligt sein könnten, werden gebeten, sich telefonisch unter dem Anschluss 04282/ 594140 bei der Autobahnpolizei Sittensen zu melden.