Die niedersächsische Sozialministerin Carola Reimann (Foto) hat ein Mentoring-Programm für Frauen ins Leben gerufen, an dem die Lilienthalerin Christina Klene (Bündnis 90/Die Grünen) teilnimmt. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal/Hannover. Frauen sind in der Kommunalpolitik immer noch unterrepräsentiert. Dagegen will die Lilienthaler Ratsfrau Christina Klene (Bündnis 90/ Die Grünen) etwas unternehmen. Acht von 27 Mitgliedern im Lilienthaler Gemeinderat sind weiblich. Zu wenig sei das, findet die 58-jährige Diplom-Sozialarbeiterin und engagiert sich deshalb im Mentoring-Programm des niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung „Frau.Macht.Demokratie“. Am Freitag war die Auftaktveranstaltung in Hannover.

Die Zahlen sprechen für sich: Der Frauenanteil in den Kommunalparlamenten liegt bei durchschnittlich 24 Prozent, im Niedersächsischen Landtag bei 28 Prozent, im Deutschen Bundestag bei 31 Prozent und im Europaparlament bei 36 Prozent. Als Grünenpolitikerin strebt Christina Klene an, dass mindestens die Hälfte der Sitze an Frauen geht. Deshalb engagiert sie sich in dem aktuellen Mentoring-Programm, das Ministerin Carola Reimann (SPD) ins Leben gerufen hat. Das Programm stößt auf so viel Zustimmung, dass statt der geplanten 400 Mentorinnen nun 480 daran teilnehmen.

Im Landkreis Osterholz allerdings ist Christina Klene die einzige, die sich als Mentorin engagiert. „Ich kann mir das nur so erklären, dass die Hauptverwaltungsbeamten in den Rat- und Kreishäusern die Information nicht weitergegeben haben“, sagt die Koordinatorin des Programms für die Landkreise Osterholz und Cuxhaven, die Gleichstellungsbeauftragte im Cuxhavener Kreishaus, Angelika Becker. Eine weitere Erklärung könne darin liegen, dass die Gleichstellungsbeauftragten in den Gemeinden häufig nur ehrenamtlich arbeiteten.

Angelika Becker hat Christina Klene eine Interessentin vermittelt: Heike Rieck aus Geestland (Jahrgang 1964) möchte gern in die Kommunalpolitik einsteigen. Bei der Auftaktveranstaltung in Hannover werden sich die beiden Frauen erstmals begegnen. „Ich bin gespannt“, sagt Christina Klene. Sie selbst ist über ihr Engagement im Schulverein in der Kommunalpolitik gelandet. „Das war eher ein Zufall. Ich wollte etwas bewegen“, sagt die berufstätige Mutter dreier Kinder.

Inzwischen ist es ihre zweite Legislaturperiode im Gemeinderat. Außerdem macht sie für ihre Partei im Osterholzer Kreistag Politik. „Politik ist gar nicht so langweilig“, sagt sie lachend. „Ich bekomme Einblicke in Dinge, die ich nie für möglich gehalten hätte.“ Als Frau aber werde sie manchmal im Bauausschuss belächelt, sagt Christina Klene. Da komme es darauf an, selbstbewusst aufzutreten. „Ich habe ein dickes Fell und bin hartnäckig“, erzählt sie, welche Eigenschaften ihr in der Politik schon oft geholfen haben. Sie lasse sich nicht von der Verwaltung damit abspeisen, dass ihr das Prozedere noch einmal erklärt wird, sondern dränge auf Antworten. „Männern gehe es häufig weniger um die Sache als um die Macht“, sagt Christina Klene.

„Mehr Frauen in den Parteien und Parlamenten können die Debatten- und Entscheidungskultur positiv voranbringen“, ist die niedersächsische Gleichstellungsministerin Carola Reimann überzeugt. „Wir müssen sie deshalb darin bestärken, in ihren Kommunen und darüber hinaus Präsenz zu zeigen.“ Die Ministerin betont: „Politik ist keine Männersache.“ Mit dem Mentoring-Programm will Reimann Frauen den Einstieg in die Politik erleichtern. Gleichzeitig solle das Programm „die Parteien wachrütteln“, damit der Frauenanteil steigt. Da sei noch „viel Luft nach oben“.

Christina Klene findet, dass sie es als Grünenpolitikerin leichter hat, wenn es um die Listenplätze bei den Wahlen geht. „Bei uns werden die Listen immer abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt.“ Dieser Umstand habe am Ende auch dazu geführt, dass sie heute ein Mandat im Osterholzer Kreistag hat. Allerdings sieht Klene den Hauptgrund dafür, dass weniger Frauen als Männer aktiv Politik machen, im familiären Umfeld: „Frauen tragen nach wie vor die Hauptlast der Familienarbeit.“ Wer Verantwortung in der Politik tragen wolle, müsse sich dafür auch die Zeit nehmen.

Klene ist keine Karrierefrau. Sie ist in der Kommunalpolitik verwurzelt und hat keine Ambitionen, in die Landespolitik zu gehen. Als Mentorin will sie Heike Rieck darin unterstützen, für den Gemeinderat zu kandidieren. Weil Mentorin und Mentee doch einige Kilometer auseinander wohnen, wird Heike Rieck die Gremien in ihrer Heimatgemeinde Geestland bei Bremerhaven besuchen. Gemeinsam mit Christina Klene will sie dann über die politische Praxis sprechen und – wer weiß – vielleicht auch über eine Kandidatur für die nächste Kommunalwahl 2021.