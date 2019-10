Die drei Künstlerinnen Gabi Eichhorn, Petra Kalmbach-Müller und Christa Grundmann (von links) widmen sich in der Ausstellung des Borgfelder Kulturforum der Frauensache. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. Ein Leben lang sei sie High Heels sehr zugetan gewesen, daher fiel Petra Kalmbach-Müller die Auswahl eines ihrer Sujets für die Gemeinschaftsausstellung unter dem Themenschwerpunkt „Frauensache“ auch nicht schwer.

Wie Kalmbach-Müller wählte auch Gabi Eichhorn Schuhe als künstlerisches Thema. Die von ihr in Aquarelltechnik dargestellten Tanzschuhe weisen wie Kalmbach-Müllers High Heels auf eine durchtanzte Nacht hin. „Party is over“ nennt Kalmbach-Müller die Abbildung pinkfarbener Schuhe mit hohem Absatz, die aufgrund ihrer bildnerischen Anordnung viel über eine durchzechte Nacht, wunden Füßen und barfuß laufen erzählen. Christa Grundmann nimmt den Faden des guten Lebensgefühl in Form dreier „aufgebrezelter“ Frauen auf, die für sie Symbol äußerster Lebensfreude darstellen. Parallelen zwischen Aquarell und dem Künstlerinnentrio sieht sie deutlich.

Seit drei Jahren treffen sich die drei Borgfelder Malerinnen einmal pro Woche im Atelier, um gemeinsam kreativ zu sein. Unter Anleitung von Christa Grundmann stellen sie sich unterschiedlichster Themenschwerpunkte. „Sie hat uns das Handwerkszeug beigebracht, lässt uns aber unseren eigenen Stil“, lobt Petra Kalmbach-Müller. In der Ausstellung „Frauensache“ nähern sich die Künstlerinnen in ihrem Ausdruck aber sehr einander an. Ihrem Oberthema bleiben Grundmann und Kalmbach-Müller auch in der Anschlussausstellung im Haus am Walde treu. „Tierisch weiblich“ nennen sie die Auswahl, bei der sie jedoch andere Techniken und andere Formate ausgewählt haben. Im Café Kaffeeklatsch zeigen Eichhorn, Grundmann und Kalmbach-Müller ihre künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Gender. „Ist es ein Klischee oder sind es einfach nur die Gene“, haben sie sich gefragt, angesichts der Dinge, die ihr Leben als Frau schöner machen. Diese Fragestellung haben sie künstlerisch in ihren Aquarellen umgesetzt. Dabei wollen sie aber, so Petra Kalmbach-Müller, keine Diskussion lostreten, sondern bei der Bearbeitung der Thematik Spaß haben.

So musste Angelina Jolie zum Porträtieren herhalten, um auf ihre großen Lippen aufmerksam zu machen, aber auch weil ihre laszive Körperhaltung Christa Grundmann in der Auseinandersetzung mit dem Thema besonders ansprach. Es helfe, jeden Tag positiv zu gestalten, wenn man schöne Dinge malen dürfe. Besitzen müsse man sie deswegen nicht unbedingt, so Grundmann.