Etwa 75 Menschen demonstrierten am Dienstagabend vor dem Tarmstedter Rathaus für die Öffnung des Wilstedter Freibads. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Die Ankündigung von Samtgemeindebürgermeister Frank Holle, dass das Heidebad aus Personalmangel in diesem Jahr gar nicht öffnen werde, ist in Wilstedt erwartungsgemäß überhaupt nicht gut angekommen. Kaum war die Nachricht in der Welt, haben Kinder und Jugendliche am Montag begonnen, Protestplakate zu gestalten. Und sie haben angeregt, vor dem Rathaus für die Öffnung des Wilstedter Freibads zu demonstrieren - was sie am Dienstagabend auch gemacht haben: Eine halbe Stunde vor Beginn der Sitzung des Samtgemeindeausschusses, der über die Freibadpläne entscheiden sollte, formierte sich der Protest, dem sich auch Erwachsene anschlossen.

75 Menschen waren vor Ort, die Hälfte von ihnen Kinder und Jugendliche. „Das ist tatsächlich von den Kindern ausgegangen“, sagt Dirk Schulz, Mitglied im Vorstand des Heidebad-Fördervereins. Aus seiner Sicht völlig verständlich und unterstützenswert, denn gerade Kinder und Jugendliche litten besonders unter der Pandemie und würden mit der Schließung eines Bades stark getroffen werden. So steht es auch in einer gemeinsamen Stellungnahme der drei Freibad-Fördervereine, die der Samtgemeinde zugegangen ist. Die Fördervereine wollten gemeinsam zu einer Lösung des Problems beitragen.

Den Willen, die Probleme gemeinschaftlich zu lösen, vermissen die drei Fördervereine bei der Verwaltungsspitze. Am 22. März habe die Verwaltung die aktuellen Planungen für die Badesaison 2021 an die Fördervereine verschickt. Darin seien personelle Probleme in den Bädern in Hepstedt und Wilstedt geschildert worden, auch Lösungen dafür wurden skizziert. „Wenn sich dann an der Situation etwas so Gravierendes ändert, dass ein Bad nach Ansicht der Verwaltung anscheinend gar nicht geöffnet werden soll, dann fragen wir uns als Fördervereine, warum wir das nicht direkt aus dem Rathaus, sondern aus der Zeitung erfahren“. Wertschätzender Umgang mit ehrenamtlich Aktiven sehe anders aus.

Die Fördervereine fragen, welches Gremium entschieden habe, die eigentlich für Wilstedt eingeplante Kraft nach Hepstedt abzuziehen und welche Gründe es dafür gibt. Ausdrücklich fordern sie die Öffnung aller drei Freibäder gerade in Corona-Zeiten. Es sei grob fahrlässig, im Sommer ausgerechnet funktionierende Aktivitäten im Freien zu sperren. Die Hygienekonzepte in den Bädern hätten sich bewährt.





Die Vorsitzenden der drei Fördervereine, Günther Nase (Wilstedt), Oliver Moje (Kirchtimke) und Peter Breitsprecher (Hepstedt), regen an, dass die Samtgemeinde intensiv Kooperationen mit anderen Bädern prüft. Das Bad in Ottersberg öffne voraussichtlich erst im August. Im Juni könnte daher an vier Tagen pro Woche eine Fachkraft aus Ottersberg im Heidebad arbeiten, zumindest mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Auch in den Hallenbädern in Zeven und Lilienthal könnte nach Personal gefragt werden. Außerdem solle die Samtgemeinde umgehend per Stellenausschreibung eine Fachkraft suchen.

Wie berichtet, hat der 2020 fürs Hepstedter Ummelbad eingestellte Badleiter zum 31. Juli gekündigt. Für ihn will die Samtgemeinde eine angehende Bäderfachangestellte einsetzen, die im Lilienthaler Schwimmbad ihre Ausbildung absolviert und derzeit in der Prüfungsphase ist. Sie könnte ab 7. Juli einsteigen. Sie sollte ursprünglich aber im Wilstedter Heidebad die Badaufsicht führen, denn dort hat die bisherige Aufsicht bereits zum 31. März gekündigt.