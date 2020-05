Noch vor der Corona-Pandemie hat die Saisonvorbereitung im Timkebad in Kirchtimke begonnen. (FÖRDERVEREIN)

Tarmstedt. Ab dem 25. Mai dürfte die Samtgemeinde Tarmstedt ihre drei Freibäder in Hepstedt, Wilstedt und Kirchtimke öffnen, das erlaubt der Stufenplan der Landesregierung zur Lockerung der coronabedingten Beschränkungen. Sie dürfte also am kommenden Montag in die Badesaison starten, aber sie wird es definitiv nicht tun. Das betont Verwaltungschef Frank Holle nach einer Corona-Sondersitzung mit seinen Amtskollegen aus dem Landkreis Rotenburg und Landrat Hermann Luttmann.

Weil es ziemlich schwierig und in der Praxis kaum möglich sei, in einem Schwimmbad die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sicherzustellen, will Holle nach Pfingsten die Politik über das weitere Verfahren entscheiden lassen. Was am Ende herauskommen könnte, fasst Holle so zusammen: „Ich könnte mir vorstellen, dass wir Mitte Juni eines der drei Bäder öffnen.“ Welches das sein könnte? Auch das solle der Samtgemeinderat entscheiden. In den Reihen der Politiker gebe es nicht nur Befürworter, so Holle. Neulich in der Sitzung des Samtgemeindeausschusses habe einer gesagt, er könne es aufgrund des Ansteckungsrisikos verstehen, wenn in diesem Jahr keines der Bäder geöffnet werde.

Zurzeit würden die Schwimmbäder im Kreis Rotenburg Hygienepläne erarbeitet, die dem Gesundheitsamt zur Genehmigng vorgelegt werden müssten. Beim Erlebnisbad Ronolulu in Rotenburg seien sie schon ziemlich weit damit, so Holle, die Rotenburger wollen nach seinen Informationen am 5. Juni wieder öffnen. Allerdings sei das Ronolulu viel besser ausgestattet als die kleinen Bäder der Samtgemeinde: „Die haben mehr Personal, und sie haben ein Kassensystem.“ Die moderne Technik sei nämlich erforderlich, um per Einlasskontrolle zu garantieren, dass eine bestimmte Besucherzahl nicht überschritten werde.

Dass die zulässige Besucherzahl abhängig sei von der Größe der Becken und der Liegewiese, werde jeder verstehen, so Holle. Die Menge der Badegäste könne gesteuert werden, indem nur hinein gelassen wird, wer sich telefonisch oder per Mail anmeldet. So könnten auch die Namen der Badegäste reggistriert werden, um sie im Falle einer Infektion ausfindig machen zu können. Soweit klar. „Nur“, fragt Holle, „wie soll unsere kleine Verwaltung das leisten? Von wann bis wann soll diese Hotline besetzt sein?“ Und in den Schwimmbädern sei so etwas gar nicht zu machen. Und damit es gerecht zugehe, müsste die Badezeit auf einige Stunden begrenzt werden – ohne Kassensystem sei das aber nicht kontrollierbar. Dafür zeichnet Holle folgendes Szenario: „Wir lassen 100 Leute ins Bad rein, und draußen stehen weitere 400, die das schöne Sommerwetter ebenfalls nutzen möchten. Die stehen möglicherweise stundenlang in der prallen Sonne, und 1,50 Meter Sicherheitsabstand sollen sie auch noch einhalten. Mit Spaß hat das alles nichts zu tun.“

Fraglich sei aber auch, wie im Schwimmbad selbst die Corona-Regeln eingehalten werden sollen. Jede zweite Dusche und jede zweite Toilette müssten dicht gemacht werden. „Noch besser wäre es, die Sanitärräume komplett zu schließen“, sagt Holle. „Und wie soll das in den Schwimmbecken gehen? Klar, wir können jede zweite Bahn sperren und nur drei Schwimmer je Bahn zulassen. Wie lange dürften die im Wasser bleiben? Wer soll die Zeit kontrollieren? Was ist, wenn einer schneller ist als ein Vordermann, diesen überholen will und in dem Moment einen Schwall Wasser ins Gesicht geprustet bekommt? Sollen wir da einen hinstellen mit einer Pfeife? Und was ist mit den Kindern? Die wollen sich doch bewegen und tollen.“

Was Holle mit all dem sagen will: „Die Badesaison 2020 wird extrem sein. Extrem anders als gewöhnlich. Wollen die Menschen das überhaupt? Oder haben sie am Ende so viel Angst vor einer Ansteckung, dass sie gar nicht kommen?“

Weil die Informationen vom Land zur Wiedereröffnung der Schwimmbäder eher spärlich seien und der Pandemieplan sehr vage, müssten die Kommunen selbst sehen, dass die Ansteckungsgefahr nicht zu groß wird. Die 13 Kommunen des Landkreises Rotenburg wollten möglichst einheitlich vorgehen und haben deshalb die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft Freibäder vereinbart. Das erste Treffen findet am 27. Mai im Tarmstedter Rathaus statt.

Trotz der coronabedingten Ungewissheiten würden die drei Bäder weiterhin planmäßig auf eine mögliche Öffnung vorbereitet, sagt Holle. Die Becken würden befüllt, die Umwälzpumpen gingen in den Probebetrieb, die Liegewiesen würden gemäht, die Hecken auf Vordermann gebracht.

Nichts geändert habe sich an der Zusage, dass die Samtgemeinde in diesem Jahr die maroden Beckenköpfe im Timkebad in Kirchtimke sanieren lässt, so Holle. „Im Moment gehe ich immer noch davon aus, dass alle Projekte, die wir mit unserem Haushalt 2020 beschlossen haben, auch umgesetzt werden.“ Die Ausschreibung des Beckenkopfes sei „beabsichtigt und in Arbeit“. An dieser Aussage habe sich auch nach dem „Corona-Sachstandsbericht“ in der Samtgemeindeausschusssitzung am 12. Mai nichts geändert. In der Sitzung wurden die finanziellen Auswirkungen der Krise erörtert und alle Projekte „auf den Prüfstand gestellt“. Diese Prüfung werde allerdings im September erneut erfolgen müssen, so der Samtgemeindebürgermeister: „Wir erwarten dann eine aktualisierte Steuerschätzung vom Land.“