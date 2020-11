Der Borgfelder Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe ist erfreut. "Dem Projekt Viohl steht nichts mehr im Weg", sagt er. (Kosak)

Borgfeld. Politiker und Geschäftsleute in Borgfeld haben in den Verhandlungen mit den städtischen Planern über die künftige Entwicklung des Ortskerns einen Durchbruch erzielt. Die Behördenvertreter folgen den Argumenten des Bauausschusses und wollen der Entwicklung des Einzelhandels und dem Ortszentrum nun doch mehr Raum geben. Ihre Vorstellung, Geschäfte und einen Drogeriemarkt auf der Fläche des jetzigen Rewe-Parkplatzes anzusiedeln, ist offenbar vom Tisch.

Das ist ein Ergebnis des zweiten und abschließenden Workshops, zu dem die Behörde Vertreter aus dem Beirat eingeladen hatte, Geschäftsleute, Architekten, den Borgfelder Ortsamtsleiter, die Handelskammer sowie Wirtschaftsförderer. In einer nicht öffentlichen Videokonferenz erläuterte ein Team des Dortmunder Planungsbüro Stadt und Handel, warum sich einige Borgfelder Flächen besser oder schlechter dazu eignen, den Ortskern zu entwickeln. Zur Debatte standen das Areal der Familie Viohl, der Rewe-Parkplatz, die Aldi-Fläche am Hamfhofsweg und das vom Bauausschuss zusätzlich vorgeschlagene Areal in Richtung Ortsamt.

Gewonnen hat die Idee, den Ortskern bis einschließlich Viohl zu entwickeln. Diese Variante hatte auch der Bauausschuss favorisiert. „Es ist die einzige Option, das Ortszentrum sinnvoll und maßvoll zu erweitern“, fasst der CDU-Fraktionsvorsitzende im Beirat, Jörn Broeksmid, zusammen. Er bezeichnet die Entscheidung der Behörde als „großen Wurf“ für Borgfeld. Die Behörde habe die Anregungen des Bauausschusses in die Neuauflage des Nahversorgungskonzepts aufgenommen. „Damit haben wir nicht gerechnet, das ist einfach super“, freut sich Broeksmid, „dass wir das als Beirat und als Fraktion hinbekommen haben“. Die CDU-Fraktion hatte Ende 2019 ein Konzept für die künftige Nahversorgung erarbeitet und es in Abstimmung mit der SPD und den Grünen im Beirat verabschiedet.

„Dem Projekt Viohl steht nichts mehr im Weg“, bestätigt Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe. Das sei ein deutlicher Erfolg gegenüber dem, womit die Stadtplaner in die Diskussion eingestiegen seien. Entschieden hat aus der Sicht Bramsiepes die Umsetzbarkeit: Das Rewe-Gelände stehe nun mal nicht zur Verfügung. Die Viohl-Pläne dagegen seien unter Umständen kurzfristig zu realisieren. Bramsiepe lobte die Zusammenarbeit der Fraktionen zu dem Thema: „Grüne, SPD und CDU haben an einem Strang gezogen.“ Borgfeld werde von dem jetzigen Ansatz profitieren, „weil der Baumarkt für die Zukunft erhalten bleibt und zukunftsfähig aufgestellt wird“. Der Discounter Aldi bekomme auf dem Viohl-Gelände eine bessere Lage und die Borgfelder den fehlenden Drogeriemarkt. Derlei Pläne der Familie Viohl hatten die Diskussion um eine Erweiterung des Ortszentrums und eine Neuausrichtung der Nahversorgung erst ins Rollen gebracht.

Eine Bedingung stellt die Behörde aber offenbar. Das Viohl-Areal soll nach Norden geöffnet werden, damit es mit dem jetzigen Ortszentrum baulich verbunden werden kann, zum Beispiel durch einen Fußweg. Kein Thema, sagt Michael Viohl: „Das haben wir in unseren überarbeiteten Plänen längst drin.“ Der Mitinhaber des Baumarktes ist zufrieden, dass die Behörde einlenkt und ihm so den Rücken stärkt. Michael Viohl rechnet jedoch mit weiteren, wenn auch kleineren Hindernissen, wie er sagt, und nennt als Beispiel Brandschutzauflagen: „Wir sind noch lange nicht durch“, befürchtet er. Zurzeit planten zwei Architektenteams die Feinheiten, damit demnächst der Bauantrag gestellt werden könne.

Begeistert reagiert die Borgfelder Geschäftsfrau Brigitte Kuhnke auf das Einlenken der Behörde. „Je mehr Handel wir in Borgfeld haben, desto mehr Leute kommen hier einkaufen“, erklärte sie am Dienstag auf Nachfrage. SPD-Fraktionschef Alexander Keil spricht von einem großen Schritt für Borgfeld: „Das Ergebnis entspricht dem, was wir uns gewünscht haben, es wird Borgfeld im Paket mit der Gestaltung der Ortsmitte voranbringen.“ Auf den nun angestoßenen Prozess könne der Ortsteil aufbauen.

Mit verhaltener Freude hat der Vorsitzende des Bauausschusses, Wolfgang Klüver (CDU) den Workshop verfolgt. „Wir haben einen guten Schritt vorangemacht, aber das Projekt ist noch nicht bis zum Ende durchgeboxt.“ Anlass zur Freude böte eine Baugenehmigung für das Viohl-Projekt oder die Nachricht der Stadt Bremen, dass sie Geld in eine vernünftige Verkehrsanbindung des Viohl-Areals an die Ortsmitte investiert. Einzig Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt (FDP), der aus beruflichen Gründen nicht an der Videokonferenz teilnehmen konnte, lehnt das Viohl-Projekt ab. Burghardt warnt davor, das Ortszentrum zum Standort Viohl zu verlagern und zu erweitern, weil das den „ohnehin bereits neuralgischen Verkehrsknotenpunkt“ Borgfelder Heerstraße/Bürgermeister-Kaisen-Allee überlasten könnte. „Der Beirat wäre nicht gut darin beraten, mehrheitlich Klientelinteressen zu befürworten und damit den Blick auf die nachteilig Betroffenen zu verlieren“, so Burghardt mit Blick auf die Anwohner.