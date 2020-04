Die Vorsitzende der Lilienthaler Freilichtbühne Ulla Hark-Sommer sitzt vor leeren Bänken. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Die Lilienthaler Freilichtbühne hat die diesjährige Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Bis zuletzt hatte der Vorstand des Vereins noch gehofft. Doch nachdem klar war, dass Großveranstaltungen bis Ende August wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Virus nicht stattfinden können, blieb den Verantwortlichen keine andere Wahl. „Wir müssen die diesjährige Spielzeit schweren Herzens absagen“, erklärt die Vorsitzende Ulla Hark-Sommer gegenüber der WÜMME-ZEITUNG.

In einer Telefonkonferenz kamen die sieben Vorstandsmitglieder überein, die aktuellen Produktionen „Peter Pan“ und „Amadeus“ ins nächste Jahr zu verschieben. „Das ist eine bittere Entscheidung für die 120 Aktiven – vom Ticketverkäufer bis zum Hauptdarsteller“, betont Hark-Sommer. Schließlich begännen die Vorbereitungen für die neue Saison immer schon nach dem Ende der vorangegangenen Spielzeit.

Seit Februar wurde geprobt, dann kam das Aus. „Als die Schulen geschlossen haben, mussten auch wir unsere Proben einstellen“, erklärt Hark-Sommer. Das war am 16. März. Gleichwohl haben die Schauspieler weiter ihre Texte gelernt. Die Schneiderei hat Kostüme genäht, und die Bühnenbauer haben Wagen konstruiert. „Wir haben alles getan, um die Spielzeit doch noch stattfinden zu lassen“, so Hark-Sommer. Inzwischen aber könne der zeitliche Verzug nicht mehr aufgeholt werden.

Kulturschaffende isoliert

„Die Freilichtbühne lebt von der Begegnung zwischen Menschen, die so nicht möglich ist“, sagt Hark-Sommer über das Ende einer Spielzeit, die noch gar nicht begonnen hatte. Sie weiß, dass es andere Veranstalter wie die Music Hall in Worpswede genauso trifft wie die Freilichtbühne. Die Pandemie zwinge die Kulturschaffenden in die Isolation. Dennoch hält die Leiterin der Bühne das Kontaktverbot für notwendig, um Menschenleben zu retten.

Der Ausfall der Spielzeit trifft die Freilichtbühne umso heftiger, als dass der Verein im vergangenen Jahr in neue Bänke, einen neuen Technikturm und neue behindertengerechte Toiletten investiert hat. Die Gesamtinvestition von 600 000 Euro wurde zwar mit 200 000 Euro von der Europäischen Union gefördert, die Freilichtbühne aber braucht die Einnahmen aus den Tickets, um die Gesamtkosten zu schultern. So wird bereits über einen Spendenaufruf nachgedacht.

„Auch wenn die Schauspieler nicht bezahlt werden, heißt das ja nicht, dass die Produktion kein Geld kostet“, erklärt Ulla Hark-Sommer. So ist die Freilichtbühne nicht zuletzt wegen ihrer aufwendigen Produktionen auch überregional bekannt. Unterstützung erhält der Verein vom Freundeskreis der Freilichtbühne. Anders als für viele Selbstständige gehe es für die Ehrenamtlichen aber nicht um die Existenz, so Hark-Sommer.

500 Plätze bietet die Spielstätte im Ortsteil Frankenburg. Meist sind die Vorstellungen unter freiem Himmel ausverkauft. Seit der Gründung 1984 und der ersten Spielzeit 1985 sind die Zuschauerreihen nie leer geblieben. Die Pandemie ist auch in dieser Hinsicht eine traurige Premiere. „Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen sollten wir nicht“, so die Vorsitzende in Anlehnung an ein bekanntes Zitat von Karl Valentin. (Originaltext: „Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut.“)

Vor einem kleinen Publikum mit genügend Abstand zu spielen, kommt für Ulla Hark-Sommer indes nicht infrage: „Wer will denn kontrollieren, ob dort gerade eine Familie zusammensitzt oder nicht?“ Die neuen Abstandsregeln und Hygienevorschriften seien weder vor, auf noch hinter der Bühne realisierbar. Selbst wenn es zu Lockerungen käme, seien Veranstaltungen in dieser Größenordnung eine viel zu große Ansteckungsgefahr.

Bühne für andere

„Vielleicht stellen wir die Bühne zwischenzeitlich auch anderen zur Verfügung“, erklärt Ulla Hark-Sommer und denkt dabei an Konzerte für die Zeit nach der Kontaktsperre. „Auch wenn wir unsere Produktion in diesem Jahr nicht mehr realisieren können, kann die Bühne anderen Künstlern vielleicht noch zu einem Auftritt verhelfen“, hofft die Vorsitzende. Gern stelle die Freilichtbühne auch ihre Regencapes zur Verfügung, falls diese bei der Einhaltung von Hygienevorschriften helfen könnten.

Sobald wie möglich will das Ensemble wieder kreativ werden. Ulla Hark-Sommer: „Wir warten alle darauf, dass es endlich wieder losgeht.“ Bis dahin müssen sich Schauspieler, Maskenbildner, Schneiderei, Bühnenbauer und Techniker in Geduld üben. Nur der Gärtner schaut regelmäßig nach dem Rechten, damit das Gras zwischen den Sitzreihen nicht zu hoch wächst. Bis zur nächsten Premiere allerdings wird es noch ein Jahr dauern.



Wegen der Corona-Lage fallen die für den 26. März geplante Jahreshauptversammlung der Freilichtbühne und der traditionelle Frühschoppen mit Live-Musik am 1. Mai aus.