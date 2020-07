Noch sind die Ränge der Freilichtbühne leer. Ab 5. September sollen sie sich zumindest zur Hälfte wieder füllen. Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Die Lilienthaler Freilichtbühne möchte sich mit einem Ersatzprogramm nach monatelanger Coronapause bei ihren Unterstützern bedanken. Vom 5. bis 19. September zeigt das Amateurtheater das Drei-Mann-Stück „Winterrose“ – eine romantische Komödie von Christa, Agilo und Michael Dangl in der Bearbeitung von Rene Heinersdorff. Darsteller sind Elke Ohlrogge, die auch Regie führt, sowie Niklas Lefeld und Oliver Pohlmann. Die „Winterrose“ ist die erste zarte Knospe nach langer Bühnenabstinenz. Gespielt wird am 5., 9., 11., 12., 16., 18. und 19. September jeweils um 20 Uhr auf dem Gelände auf der Höge in Frankenburg.

Das Stück erzählt von der Witwe Elisabeth, die sich jeden Mittwoch unter dem Pseudonym Winterrose mit Männern verabredet, die sie über Zeitungsannoncen kontaktiert. Von einer Parkbank aus beobachtet sie die Kandidaten, die zum Treffpunkt im gegenüberliegenden Kaffeehaus erscheinen. Der eigenbrötlerische Rentner Anton, der sich just diese Bank zur Lektüre der Göttlichen Komödie ausgesucht hat, fühlt sich durch Elisabeths aufgeregte Erzählungen vor und nach ihren Rendezvous gestört. Zu den beiden sehr unterschiedlichen Temperamenten gesellt sich ein Gärtner, der die Unterhaltung mit trockenen Kommentaren garniert. Die Freilichtbühne verspricht „ein bezauberndes Kammerspiel auf der Parkbank“.



Tickets können in Kürze online gebucht werden. Nähere Informationen unter fb.lilienthal.de.